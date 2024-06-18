Каким будет курс рубля 19 июня 2024: прогноз эксперта

Внешний фон был относительно спокойным. Агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024 год с 2,4% до 2,6%. Рост потребительских цен в еврозоне, в соответствии с прогнозом аналитиков, в мае замедлился до 2,4% г/г с апрельских 2,6%. Общеевропейский июньский индекс экономических настроений от ZEW вышел заметно лучше ожиданий. В США данные по розничным продажам за май оказались слабее консенсуса.