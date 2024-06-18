Каким будет курс рубля 19 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник начал торги ниже уровня закрытия накануне, после чего в основном нес ощутимые потери. Факторы давления — высокие доходности долгового рынка, укрепление рубля, геополитический фон. Также отметим дивидендный гэп в акциях Северстали.
Внешний фон был относительно спокойным. Агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024 год с 2,4% до 2,6%. Рост потребительских цен в еврозоне, в соответствии с прогнозом аналитиков, в мае замедлился до 2,4% г/г с апрельских 2,6%. Общеевропейский июньский индекс экономических настроений от ZEW вышел заметно лучше ожиданий. В США данные по розничным продажам за май оказались слабее консенсуса.
В среду мировые рынки будут торговаться в неполном составе — биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником. Завтра состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. Росстат в этот день представит данные по проминфляции в мае (PPI). Важных корпоративных новостей не ожидается.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 июня — 3100−3200 п.
Рубль во вторник активно укреплялся к юаню, который отступил под отметку 12. Фьючерсный контракт на курс доллар-рубль двигался на уровне 85,8−87,7, фьючерс на евро — 92,3−94,9.
Банк России установил на завтра официальный курс рубля к доллару — 87,03, к евро — 93,29. С прекращением биржевых торгов этими валютами ушло спекулятивное давление на рубль.
В то же время технические проблемы с оплатой импорта могли усугубиться, что усилило охлаждение спроса импортеров на инвалюту. Базово рублю помогают укрепляться жесткий курс ДКП, нормативы репатриации выручки экспортёров, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, не за горами налоговый период. Краткосрочный прогноз по фьючерсным контрактам на доллар — 85−88 рублей, на евро — 92−95; по биржевому курсу юаня — 11,8−12,3 рублей.
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