ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически

От статуса налогоплательщика как резидента или нерезидента непосредственно зависит уровень налогообложения физических лиц, констатирует Зарипов. Например, по общему правилу доходы нерезидентов от источников в России облагаются НДФЛ по ставке 30% (исключение — удаленные работники российских компаний, за которых этот налог платится как за обычных работников, независимо от налогового резидентства). Кроме того, с 2025 года налоговое положение нерезидентов по ряду позиций ухудшится — это касается, в частности, процентов по вкладам, отмечает эксперт. Как писал РБК, для них будет введена единая ставка 15% по налогу на вклады вне зависимости от налоговой базы. Для резидентов с доходами до 2,4 млн руб. планируется сохранить ставку 13%. Кроме того, для нерезидентов сохраняется НДФЛ с дивидендов в размере 15%, также их лишат льготы по освобождению от налога при реализации акций, находящихся в непрерывном владении более пяти лет.