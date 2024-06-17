Страховщики заявляют об угрозе рынку от поправок в налогообложении

В настоящее время для договоров добровольного страхования жизни, таких как ИСЖ и НСЖ, действует налоговая льгота — дополнительный доход, полученный гражданином в момент выплаты (разница между выплатой по дожитию и взносом), не облагается НДФЛ, если он не превышает среднегодовую ключевую ставку Центробанка за каждый год действия договора.