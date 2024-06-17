Страховщики заявляют об угрозе рынку от поправок в налогообложении

Если не принять меры, к 2030 году госбюджет может недополучить 237 миллиардов рублей, а рынок рискует полностью утратить данный сегмент. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил соответствующие письма в Минфин, Центральный банк, Минэкономразвития, Совет Федерации и Государственную Думу.
Согласно документу, изменения затронут в общей сложности около 16 млн клиентов страховщиков, из которых 3,2 миллиона человек уже занимаются накоплениями средств, используя инвестиционные и накопительные полисы (ИСЖ и НСЖ). При заключении договоров, граждане включая в свои расчеты налоговые льготы.
В настоящее время для договоров добровольного страхования жизни, таких как ИСЖ и НСЖ, действует налоговая льгота — дополнительный доход, полученный гражданином в момент выплаты (разница между выплатой по дожитию и взносом), не облагается НДФЛ, если он не превышает среднегодовую ключевую ставку Центробанка за каждый год действия договора.
Однако пункт 24 статьи 2 нового законопроекта отменяет это условие — теперь налог нужно будет платить с любой суммы, которая превышает взносы, причем по новой шкале: 13% для доходов менее 2,4 млн рублей в год и 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей в год.
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Виктория Воропаева