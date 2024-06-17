Нефть и природный газ. Перспективы недели

∙ По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в мае выросло на 5,6% г/г. Данные оказались хуже ожиданий рынка. В апреле темп роста составил 6,7% г/г, поэтому ожидания, согласно опросу Reuters, находились в районе 6%. При этом розничные продажи в мае выросли на 3,7% г/г. В апреле прирост составлял 2,3% г/г. Аналитики ожидали цифру в 3%. В целом динамика восстановления китайской экономики в этом году несет позитив рынкам сырьевых товаров, включая нефть.