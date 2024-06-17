Нефть и природный газ. Перспективы недели

Нефть марки Brent продолжает движение в боковом диапазоне $81,5−83,4 за баррель. Глобально котировки все еще находятся под 200-дневной скользящей средней ($83,38 за баррель), что создает риск вторичного провала в нижний блок консолидации (ниже $80 за баррель).
Давление на цены сырьевых товаров также оказывает очередной виток роста индекса доллара DXY и некоторый спад напряженности на Ближнем Востоке.
Завтра Американский институт нефти опубликует еженедельный прогноз по запасам нефти в США. Официальные данные EIA при этом поступят лишь в четверг, так как среда — выходной день в стране.
Новостной фон
∙ Китай наращивает запасы сырой нефти на фоне слабой загрузки НПЗ. В мае объем нефти, доступной для нефтепереработки, составлял в среднем 15,3 млн баррелей в сутки, включая импорт в размере 11,06 млн б/с и внутреннюю добычу 4,27 млн б/с. Объем переработанной нефти — 14,25 млн б/с. Таким образом, порядка 1 млн б/с приходилось на резервы. Нефтепереработка в мае упала на 1,8% г/г. Причины — плановые ремонты на местных НПЗ, снижение рентабельности переработки из-за роста цен на нефть.
∙ По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в мае выросло на 5,6% г/г. Данные оказались хуже ожиданий рынка. В апреле темп роста составил 6,7% г/г, поэтому ожидания, согласно опросу Reuters, находились в районе 6%. При этом розничные продажи в мае выросли на 3,7% г/г. В апреле прирост составлял 2,3% г/г. Аналитики ожидали цифру в 3%. В целом динамика восстановления китайской экономики в этом году несет позитив рынкам сырьевых товаров, включая нефть.
∙ Доходы России от индийского экспорта растут. По словам 5 трейдеров, опрошенных Reuters, в июне российские экспортеры заключали сделки по продаже Urals с дисконтом в $3−3,5 к Brent. Это самая маленькая скидка с начала 2023 года. Каковы причины? Во-первых, Индия официально не присоединялась к потолку цен на российскую нефть. Во-вторых, существенно возросло число посредников, участвующих в обходе западных санкций.
∙ Администрация Байдена готова высвободить больше нефти из стратегических запасов в случае резкого роста цен на бензин этим летом.
∙ Индия ведет переговоры с норвежкой Equinor об участии в проектах по добычи нефти, а также о долгосрочных сделках по поставкам СПГ.
Фьючерсы на природный газ в США перешли к коррекции. Ближайшая поддержка видится в районе 20-дневной скользящей средней (EMA20) — $2,746 за MMBtu. Однако возможен также спуск к нижней границе летнего блока консолидации — $2,5 за MMBtu.
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