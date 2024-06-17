Цена нефти Brent снизилась до $82,35 за баррель

На лондонской бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на сорт Brent с поставкой в августе, по состоянию на 8:15 по московскому времени, составила 82,35 доллара за баррель, что на 0,27 доллара (0,33%) ниже, чем на момент закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,13 доллара (0,2%), достигнув отметки 82,62 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,27 доллара (0,34%), достигнув 78,18 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,17 доллара (0,2%) до отметки 78,45 доллара за баррель.
Несмотря на небольшое снижение в пятницу, рынок закончил неделю уверенным ростом: стоимость Brent увеличилась на 3,8%, а WTI — на 3,9%. Это компенсировало падение, зафиксированное на предыдущей неделе после объявления ОПЕК+ о планах поэтапного снятия ограничений на добычу нефти.
Обновленные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства поддержали рынок нефти, предполагая дефицит поставок нефти по крайней мере до начала зимы, отмечает аналитик Commerzbank по сырьевому сектору Барбара Ламбрехт, чьи слова приводит Market Watch.
По мнению аналитика CITIC Futures Co. Гуй Чэньси, у нефтяного рынка есть потенциал к росту. Как отмечает эксперт, «третий квартал традиционно является сезоном пикового спроса по всему миру, и это будет способствовать росту объемов переработки нефти».
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Виктория Воропаева