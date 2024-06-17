Цена нефти Brent снизилась до $82,35 за баррель

На лондонской бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на сорт Brent с поставкой в августе, по состоянию на 8:15 по московскому времени, составила 82,35 доллара за баррель, что на 0,27 доллара (0,33%) ниже, чем на момент закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,13 доллара (0,2%), достигнув отметки 82,62 доллара за баррель.