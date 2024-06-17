ЦБ Китая не меняет ставки из-за опасений девальвации юаня

Как сообщает Bloomberg, Центральный банк избрал осторожный подход, отказавшись от смягчения денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление юаня в условиях избыточной ликвидности.
Это решение совпало с ожиданиями рынка. Оно говорит о том, что финансовые власти страны предпочитают стабилизацию валюты снижению стоимости заимствований, даже несмотря на хрупкое восстановление второй по величине экономики мира.
«На данном этапе снижение процентной ставки было бы полезным для поддержки экономики, учитывая слабые данные по кредитованию, опубликованные в прошлую пятницу», — отмечает Линн Сонг, главный экономист ING Bank по Большому Китаю.
«Вероятно, Народный банк Китая воздержался от снижения ставки, так как основным политическим приоритетом Пекина является поддержание стабильности юаня», — заключает эксперт.
Банк Китая, похоже, не решился снизить процентные ставки, поскольку это привело бы к еще большему расширению спреда доходностей между гособлигациями Китая и США, что оказало бы дополнительное давление на курс юаня. Напомним, что на прошлой неделе USDCNY достиг самого высокого уровня с ноября.
Высокий уровень ликвидности финансовой системы также заставляет Банк Китая удерживать выжидательную позицию. В частности, ставка по однолетним оборотным депозитным сертификатам с рейтингом ААА упала примерно до 2%, что значительно ниже ставки по однолетним кредитам на уровне 2,5%. «Инъекция» средств в финансовую систему Китая происходит на фоне перетока капитала из сберегательных продуктов в более доходные активы.
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Виктория Воропаева