ЦБ Китая не меняет ставки из-за опасений девальвации юаня

Банк Китая, похоже, не решился снизить процентные ставки, поскольку это привело бы к еще большему расширению спреда доходностей между гособлигациями Китая и США, что оказало бы дополнительное давление на курс юаня. Напомним, что на прошлой неделе USDCNY достиг самого высокого уровня с ноября.