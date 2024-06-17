Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка

«На протяжении длительного периода времени деятельность АО “Автоградбанк” характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств», — говорится в обосновании принятого ЦБ решения.
Кроме того, по версии регулятора, Автоградбанк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций «в значительных объемах», целью которых был вывод денежных средств в теневой оборот. Сведения о проведенных операциях ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы. По приказу регулятора в банке назначена временная администрация, функции которой по традиции возложены на Агентство страховых вкладов.
В прошлый раз Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка «Стрела» в марте. Кредитная организация занимала 321 место в банковской системе. «Стрела» осуществляла переводы для Киви-банка, лицензию у которого ЦБ отозвал месяцем ранее, в феврале. Причиной для этого регулятор назвал теневые операции и нарушение законодательства. В апреле суд принял решение о принудительной ликвидации Киви-банка.
О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Т-Банк нацелился на факторинг».