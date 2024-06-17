Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка

В прошлый раз Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка «Стрела» в марте. Кредитная организация занимала 321 место в банковской системе. «Стрела» осуществляла переводы для Киви-банка, лицензию у которого ЦБ отозвал месяцем ранее, в феврале. Причиной для этого регулятор назвал теневые операции и нарушение законодательства. В апреле суд принял решение о принудительной ликвидации Киви-банка.