Каким будет курс рубля 17 июня 2024: прогноз эксперта

На второй день после введения санкций в отношении «Мосбиржи», российский рынок открылся вблизи значений предыдущей сессии. Однако, во второй половине дня индекс уже торговался в «зеленой зоне» на уровнях 3183,99 пунктов, прибавляя 0,39%. Новости о присоединении Британии к санкциям США, кажется, вообще никак не отразились на настроениях инвесторов. В целом же, к общему снижению летней активности добавился фактор пятницы. Совершать покупки накануне неопределенности выходных желающих было не очень много, также продавать вблизи текущих отметок инвесторы не спешат.