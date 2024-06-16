Каким будет курс рубля 17 июня 2024: прогноз эксперта

На второй день после введения санкций в отношении «Мосбиржи», российский рынок открылся вблизи значений предыдущей сессии. Однако, во второй половине дня индекс уже торговался в «зеленой зоне» на уровнях 3183,99 пунктов, прибавляя 0,39%. Новости о присоединении Британии к санкциям США, кажется, вообще никак не отразились на настроениях инвесторов. В целом же, к общему снижению летней активности добавился фактор пятницы. Совершать покупки накануне неопределенности выходных желающих было не очень много, также продавать вблизи текущих отметок инвесторы не спешат.
Из историй роста стоит выделить акции авиаперевозчика «Аэрофлот», прибавивших почти 2,5%. Одной из причин можно отметить данные Росавиации о росте пассажиропотока в мае на 6,8% к аналогичному месяцу в прошлом году. Новости о включении Канадой в санкционный список авиакомпании «Победа» на компанию не повлияли.
Международные рынки также не дают сейчас четких сигналов к любой активности. Так, даже несмотря на сохранение ставки ФРС в среду, американские биржи торгуются вблизи нулевых значений.
Если за выходные не произойдет непредвиденных событий, то скорее всего и в понедельник на российском рынке не стоит ждать появления четкого тренда в ту или иную сторону.
На денежном рынке стоит отметить два знаковые новости. Вчера ЦБ впервые установил официальные внебиржевые курсы на пятницу. Они составили 88,21 ₽ за доллар США и 94,83 рубля за евро. А вскоре регулятор сообщил, что не будут проводиться утренние торги до 9:50 по Москве, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи.
Июньский фьючерс на курс доллара США (Si) прибавлял к средине дня, продолжая отыгрывать вчерашние потери и торговался после обеда в районе SIM4 89366 (0,54%).
Китайский юань, после рекордного за последний год снижения, сегодня держался уровней вблизи 12 рублей. Вполне возможно, что инвесторы взяли паузу в активностях с основной теперь биржевой иностранной валютой.
Российский рубль скорее всего также останется вблизи отметок нового, внебиржевого курса центрального банка за вчера, избежав спекулятивных действий.
Прогноз по курсу рубля ЦБ на 17 мая — 88,5 — 89,2 рубля за доллар США.
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