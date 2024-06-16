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Каким будет курс рубля 17 июня 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделе с 17 по 23 июня в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт
Источник: Reuters

На второй день после введения санкций в отношении «Мосбиржи», российский рынок открылся вблизи значений предыдущей сессии. Однако, во второй половине дня индекс уже торговался в «зеленой зоне» на уровнях 3183,99 пунктов, прибавляя 0,39%. Новости о присоединении Британии к санкциям США, кажется, вообще никак не отразились на настроениях инвесторов. В целом же, к общему снижению летней активности добавился фактор пятницы. Совершать покупки накануне неопределенности выходных желающих было не очень много, также продавать вблизи текущих отметок инвесторы не спешат.

Среди заметных движений отдельных бумаг второй день выделяются акции «Мосбиржи». Если вчера причиной их снижения были санкции, то на сегодняшний день пришлось закрытие реестра по дивидендам. С открытия торгов акции теряли порядка 5%.

Из историй роста стоит выделить акции авиаперевозчика «Аэрофлот», прибавивших почти 2,5%. Одной из причин можно отметить данные Росавиации о росте пассажиропотока в мае на 6,8% к аналогичному месяцу в прошлом году. Новости о включении Канадой в санкционный список авиакомпании «Победа» на компанию не повлияли.

Международные рынки также не дают сейчас четких сигналов к любой активности. Так, даже несмотря на сохранение ставки ФРС в среду, американские биржи торгуются вблизи нулевых значений.

Если за выходные не произойдет непредвиденных событий, то скорее всего и в понедельник на российском рынке не стоит ждать появления четкого тренда в ту или иную сторону.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 мая — 3180 — 3220 п. п.

На денежном рынке стоит отметить два знаковые новости. Вчера ЦБ впервые установил официальные внебиржевые курсы на пятницу. Они составили 88,21 ₽ за доллар США и 94,83 рубля за евро. А вскоре регулятор сообщил, что не будут проводиться утренние торги до 9:50 по Москве, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи.

Июньский фьючерс на курс доллара США (Si) прибавлял к средине дня, продолжая отыгрывать вчерашние потери и торговался после обеда в районе SIM4 89366 (0,54%).

Китайский юань, после рекордного за последний год снижения, сегодня держался уровней вблизи 12 рублей. Вполне возможно, что инвесторы взяли паузу в активностях с основной теперь биржевой иностранной валютой.

Российский рубль скорее всего также останется вблизи отметок нового, внебиржевого курса центрального банка за вчера, избежав спекулятивных действий.

Прогноз по курсу рубля ЦБ на 17 мая — 88,5 — 89,2 рубля за доллар США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»