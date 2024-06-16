Что будет с ипотекой и рынком недвижимости, когда закончится льготная программа

Что касается «вторички», то цены на конкретные квартиры могут демонстрировать рост, несмотря на статистическое снижение цен на рынке. Это касается объектов с определенными эксплуатационными характеристиками. Например, у которых окна выходят на несколько сторон, есть близко расположенный детсад или школа, а также вся необходимая инфраструктура.