Что будет с ипотекой и рынком недвижимости, когда закончится льготная программа

С 1 июля прекратит действие программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых. Она была лишь одной из семи льготных программ. Остальные продолжают функционировать, являются целевыми и предназначены строго для определенных групп населения, которые покупают недвижимость непосредственно для проживания.
Завершение программы льготной ипотеки является обдуманным шагом государства, который поможет предотвратить образование пузыря на рынке недвижимости. Ведь она в основном стимулировала спрос со стороны инвесторов.
На смену льготной ипотеке некоторые крупные банки могут запустить ипотеку для многодетных семей без первоначального взноса в рамках своих стандартных программ.
Кроме того, участники рынка активно выдвигают идеи по господдержке многодетных семей, реализация которых может поддержать рынок жилья.
Так, предлагается ввести адресные схемы по стимулированию роста количества детей в семьях работников социальной сферы (учителей и врачей), сотрудников силовых ведомств и МЧС России, молодых специалистов в возрасте до 30 лет, жителей новых субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин ранее обозначил направления по семейным программам, а Минфин и ЦБ РФ приняли соответствующие решения о предоставлении средств на их реализацию. Эти действия позволят увеличить число клиентов для текущих ипотечных предложений в рамках которых могут предусмотреть льготные ставки в отношении «первички».
В частности, 12 июня Путин подписал закон, который продлил по 31 декабря 2030 года возможность предоставления гражданам при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.
Что будет с ценами
В ближайшие два-три месяца может наблюдаться небольшой спад продаж, который, скорее всего, коснется лишь проектов «первички», не пользовавшихся большим спросом ранее. Качественные и продуманные проекты от именитых девелоперов, спад могут не ощутить.
При этом ряд застройщиков могут предложить скидки, которые будет актуальны в основном для не пользующихся популярностью проектов и подтолкнут цены к небольшому снижению.
Что касается «вторички», то цены на конкретные квартиры могут демонстрировать рост, несмотря на статистическое снижение цен на рынке. Это касается объектов с определенными эксплуатационными характеристиками. Например, у которых окна выходят на несколько сторон, есть близко расположенный детсад или школа, а также вся необходимая инфраструктура.
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