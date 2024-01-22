В России могут разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка

В прошлом году правительство запретило россиянам брать второй кредит с господдержкой. Начиная с 23 декабря 2023 года, согласно постановлению правительства № 2166 от 15 декабря 2023 г., льготными программами можно воспользоваться только один раз в жизни (исключение — семейная ипотека).
Кому можно воспользоваться долгосрочной программы единой льготной ипотеки?
Долгосрочная программа единой льготной ипотеки будет действовать для определенных категорий граждан, включая семьи с двумя детьми, инвалидов, молодые семьи до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения. В случае, если ключевая ставка ЦБ будет превышать 10% годовых, льгота будет работать для всех россиян.
Власти субъектов также получат право самостоятельно определять дополнительные категории граждан, которым будет снижена ставка, опираясь на свои потребности во врачах, учителях или других специалистах.
Программу льготной ипотеки на новостройки запустили летом 2020 года в качестве меры поддержки строительной отрасли. Она действует до 1 июля 2024 года. Изначально ипотека выдавалась под 6%. В конце прошлого года размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. вначале. Первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб.