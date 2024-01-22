В России могут разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили летом 2020 года в качестве меры поддержки строительной отрасли. Она действует до 1 июля 2024 года. Изначально ипотека выдавалась под 6%. В конце прошлого года размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. вначале. Первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб.