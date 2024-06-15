Негосударственные пенсионные фонды обяжут выявлять конфликты интересов. Какие требования выдвинул Центробанк?

Закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений Путин подписал в июле 2023 года. Чтобы присоединиться к ней нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплачивать сберегательные взносы. Согласно президентскому указу, доля долгосрочных сбережений граждан РФ в их общем объеме к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40 процентов, а к 2036 году — до 45 процентов.