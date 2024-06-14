Нефть. О новых санкциях Великобритании, мировом спросе и электрокарах

Нефть марки Brent продолжает торговаться выше 20-дневной скользящей средней ($81,8 за баррель). Столкновение котировок с нисходящим сопротивлением не привело к явным коррекционным движения, а значит можно ожидать дальнейшей консолидации в текущем блоке — $80−83,3 за баррель.
Некоторое давление на цены сырьевых товаров может оказывать локальное укрепление индекса доллара DXY.
Новостной фон
∙ ОПЕК, в отличие от МЭА, не видит пика спроса на нефть в своем долгосрочном прогнозе и считает, что к 2045 г. мировой спрос достигнет 116 б/с. Об этом заявил секретарь организации Хатаим Аль-Гайс. Он назвал прогноз МЭА «нереалистичным сценарием, который негативно повлияет на экономику всего мира». Аль-Гайс напомнил, что подобные прогнозы уже неоднократно опровергались рынком — например, мнение МЭА о том, что спрос на бензин достигнет пика в 2019 году, а спрос на уголь — в 2014 году.
∙ Министерство энергетики России сообщило о превышение квоты ОПЕК+ в мае. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 г.
∙ Крупнейшая в США нефтеторговая группа, в которую входят Exxon Mobil и Chevron, подала федеральный иск с целью заблокировать усилия администрации Байдена по сокращению числа автомобилей и легких грузовиков. В марте Агентство по охране окружающей среды опубликовало новые правила по выбросам выхлопных газов, которые заставят автопроизводителей продавать больше электромобилей. Согласно прогнозу, новые правила приведут к тому, что в период с 2030 по 2032 гг. 56% всех продаж автомобилей будут приходиться на электрокары.
∙ Великобритания вводит первые санкции в отношении танкеров теневого флота России. Под санкции попал также «Ингосстрах». Связано это с тем, что данная компания стала основным поставщиком страховых услуг для судов, перевозящих российскую нефть, оттеснив тем самым западных игроков страхового рынка. По мнению Bloomberg, большая часть российской нефти проходит через воды Дании и Турции, а также вблизи них, поэтому важное значение будет иметь то, как данные страны интерпретируют новые санкции.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже $3 за MMBtu, нарисовав разворотную свечную формацию. Возможно два сценария. Первый — отбой от линии тренда и поход выше. Второй — спуск к нижней границе того блока консолидации, который был сформирован еще прошлым летом, — примерно $2,5 за MMBtu.
Управление энергетической информации США опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа. За прошедшую неделю цена на Генри-Хаб выросла с $2,22 до $2,80 за MMBtu. В большинстве ценовых центров страны цена выросла. Самая высокая цена на газ, в силу погодных условий, зафиксирована во Флориде. Но за отчетную неделю она снизилась с $4,14 до $3,73 за MMBtu.
По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 1,7%.
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