Нефть. О новых санкциях Великобритании, мировом спросе и электрокарах

Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже $3 за MMBtu, нарисовав разворотную свечную формацию. Возможно два сценария. Первый — отбой от линии тренда и поход выше. Второй — спуск к нижней границе того блока консолидации, который был сформирован еще прошлым летом, — примерно $2,5 за MMBtu.

Управление энергетической информации США опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа. За прошедшую неделю цена на Генри-Хаб выросла с $2,22 до $2,80 за MMBtu. В большинстве ценовых центров страны цена выросла. Самая высокая цена на газ, в силу погодных условий, зафиксирована во Флориде. Но за отчетную неделю она снизилась с $4,14 до $3,73 за MMBtu.

По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 1,7%.