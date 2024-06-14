Каким будет курс рубля 14 июня 2024: прогноз эксперта

Что касается доллара, то один из возможных ориентиров его курса — ближайший фьючерс на американскую валюту, также снижался к обеду более 3%. Однако во второй половине дня он все же отскочил обратно к отметке 87 811 (-1,8%). Стоит отметить, что на состоявшемся вчера заседании ФРС вслед за российским регулятором оставила ставку без изменений с диапазоном 5,25−5,5%. Но в отличие от российского Центробанка федеральная резервная система склоняется скорее к началу цикла ее снижения в ближайшее время.