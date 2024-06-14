Каким будет курс рубля 14 июня 2024: прогноз эксперта

Главной новостью перед открытием сегодняшних торгов стали введенные вчера со стороны США санкции в отношении Мосбиржи, НКЦ и Национального расчетного депозитария.
Российский рынок с первых минут открылся предсказуемым падением. В моменте сильнее всех теряли акции самой Московской биржи (до −10%). Остальной рынок снижался на открытии в диапазоне от −2%- 3. Однако, быстро стало ясно, что такая реакция изначально оказалась излишне спекулятивной. Рынок достаточно быстро отыграл большую часть потерь, сохраняя высокую волатильность. К четырем часам по Москве индекс Мосбиржи и вовсе терял всего −0,49%, торгуясь на уровнях 3155,67 пунктов.
Несмотря на негатив самих новостей, в целом, можно сказать, что данные санкции были ожидаемы рынком, финансовые институты были к ним готовы.
Помимо акций самой биржи достаточно внимания пришлось на бумаги компании НОВАТЭК (-2,38% на 16:00 мск) из-за отельных санкций, направленных на проект «Арктик СПГ-2». От возможности их преодоления или не преодоления инвесторы во многом оценивают перспективы следующих проектов компании.
Самое главное, на что стоит обратить сейчас внимание, — на фондовом рынке и торгах производными финансовыми инструментами операции производятся по всем инструментам, кроме расчетов в долларах и евро.
Мы считаем, что данный пакет санкций не повлияет значимо на российский рынок в среднесрочной перспективе, однако повышенная волатильность в акциях может еще сохраняться.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 июня — 3160 — 3135 пунктов
Больше всего вопросов введение санкции задают в отношении иностранной валюты. Так, ЦБ сообщил, что операции с долларом США и евро будут далее совершатся на внебиржевом рынке, а их стоимость будет определяться альтернативными способами.
Глобально, это никак не меняет среднесрочных прогнозов и взглядов относительно курса рубля. Данные санкции были достаточно ожидаемы, институты были к ним готовы, а инфраструктура движения активов наверняка сможет быстро перестроится. Более того, российский рубль сегодня даже несколько укрепился.
На фоне всех новостей впервые с прошлого года китайский юань снизился ниже 12 рублей. Важно, что торги китайской валютой на бирже не прекращаются и формально он становится основной биржевой валютой на сегодня. Однако, игроки опасаются, что ситуация может измениться.
Что касается доллара, то один из возможных ориентиров его курса — ближайший фьючерс на американскую валюту, также снижался к обеду более 3%. Однако во второй половине дня он все же отскочил обратно к отметке 87 811 (-1,8%). Стоит отметить, что на состоявшемся вчера заседании ФРС вслед за российским регулятором оставила ставку без изменений с диапазоном 5,25−5,5%. Но в отличие от российского Центробанка федеральная резервная система склоняется скорее к началу цикла ее снижения в ближайшее время.
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