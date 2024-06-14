Как избавиться от кредита, который оформили мошенники: 3 эффективных метода

По данным сервиса «Кредчек», при первой проверке агрегированной кредитной истории от 1,5 до 2% пользователей находят в ней мошеннические займы. Что делать, если на вас оформили кредит, рассказывает Эльман Мехтиев, основатель «Кредчек».
Есть несколько факторов, которые создают возможности неправомерного использования персональных данных для незаконного получения денег:
- огромное количество утечек персональных данных
- низкая цифровая грамотность населения
- использование одного и того же пароля для множества приложений;
- легко угадываемый статический пароль;
- использование однофакторной идентификации;
- небрежное отношение к раскрытию своих персональных данных и финансовой информации в соцсетях и мессенджерах
- низкая финансовая грамотность и, как результат, подверженность методам социальной инженерии — например, готовность предоставить смс-код телефонным мошенникам.
«Сочетание всех этих факторов и приводит к тому, что, овладев чужими персональными данными и доступом к учетным записям, в том числе и тех, что есть в государственных информационных системах, “неустановленные третьи лица” берут кредиты и займы в финансовых организациях», — говорит эксперт.
Есть несколько способов узнать о наличии мошеннических займов:
1) звонок от службы взыскания банка, МФО или профессиональной коллекторской организации;
2) на кассе магазина, когда оказывается недостаточно средств на счете платежной карты, так как в соответствии с судебным приказом Федеральная Служба Судебных Приставов списала средства в погашение некоего кредита или займа;
3) регулярная проверка кредитной истории.
По словам Мехтиева, проверять кредитную историю бесплатно можно лишь дважды в год, но зато в каждом из шести бюро кредитных историй. Также можно проверять бесплатно не менее 12 раз в год сразу в нескольких бюро кредитных историй за счет обращения к агрегаторам (сравни.ру или кредчек.рф).
Если вы узнали, что на вас висит мошеннический заем, важно без паники проверить кредитную историю, чтобы узнать в каком банке или МФО был выдан мошеннический заём, или кто является его «владельцем» сейчас.
Затем необходимо обратиться в полицию с заявлением о неправомерном использовании ваших персональных данных для незаконного получения денежных средств от вашего имени.
«Также потребуется обратиться в банк /МФО/ профессиональную коллекторскую организацию с заявлением о “мошенническом” кредите/займе с просьбой признать договор ничтожным и внести соответствующие изменения в кредитную историю. И не забывайте приложить все документы, подтверждающие, что деньги получали не Вы», — предупреждает Мехтиев.
Через несколько дней после получения ответа от банка или МФО надо перепроверить кредитную историю на предмет внесения в неё надлежащих исправлений.
«Если финансовая организация отказывается признать договор ничтожным и внести исправления в кредитную историю, обращайтесь через интернет-приемную в ЦБ», — советует эксперт.
И не ждите звонка коллектора или ареста счета судебным приставом — регулярно проверяйте кредитную историю, контролируйте ее качество и не допускайте утечек своих данных, паролей и кодов доступа.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева.