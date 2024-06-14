Как избавиться от кредита, который оформили мошенники: 3 эффективных метода

По словам Мехтиева, проверять кредитную историю бесплатно можно лишь дважды в год, но зато в каждом из шести бюро кредитных историй. Также можно проверять бесплатно не менее 12 раз в год сразу в нескольких бюро кредитных историй за счет обращения к агрегаторам (сравни.ру или кредчек.рф).