Санкции против НКЦ не затронули валютные средства инвесторов на Мосбирже

Также площадка сообщила, что 13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. Накануне вечером площадка изменила время запуска торгов в некоторых сегментах рынка. В частности, старт валютной секции был перенесен с 06:50 мск на 09:50 мск, а срочной — с 08:50 мск на 09:50 мск.