Санкции против НКЦ не затронули валютные средства инвесторов на Мосбирже

Санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) не затронули валютные средства инвесторов, говорится в сообщении Московской биржи, в группу которой входит НКЦ. С сегодняшнего дня в России приостановлены биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
«В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были», — говорится в сообщении торговой площадки. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга, отметили на Мосбирже.
Также площадка сообщила, что 13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. Накануне вечером площадка изменила время запуска торгов в некоторых сегментах рынка. В частности, старт валютной секции был перенесен с 06:50 мск на 09:50 мск, а срочной — с 08:50 мск на 09:50 мск.
Ранее брокер «Финам» объявил, что временно заблокировал поступление и вывод валюты по брокерским счетам. «Пока валюта (доллары США, евро, гонконгские доллары) на счетах инвесторов в “Финаме” временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорилось в сообщении компании.
Брокер БКС сообщил «РБК Инвестициям», что вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на БКС Банк. «На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики», — отметили в пресс-службе брокера.
Также БКС ввел ограничения по китайским юаням. Их вывод с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС Банк. Валюта становится немаржинальной, то есть по ней нельзя открывать необеспеченные позиции (торговать с плечом). Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня.
12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) подпали под блокирующие санкции США. НКЦ фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой в России.