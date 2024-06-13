Нефть. О прогнозах, российских танкерах и долгосрочных контрактах с Индией

∙ ОПЕК, МЭА и EIA опубликовали свои отчеты. ОПЕК в очередной раз сохранила свой прогноз по спросу на нефть в 2024 и 2025 гг. Организация не меняла свою оценку с начала 2024 г. МЭА в своем отчете в большей степени акцентирует внимание на будущем сокращении мирового спроса на нефть. По мнению организации, мировое потребление «выровняется» к 2029 г. и будет на уровне 105,6 млн б/с из-за роста продаж электромобилей и повышения топливной эффективности. При этом со среднесрочными прогнозами у МЭА явные проблемы. Организация уже несколько раз пересматривала прогноз спроса на текущий год. Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз по средней цене Brent на 2024 г. — с $88 до $84 за баррель.