Нефть. О прогнозах, российских танкерах и долгосрочных контрактах с Индией

Нефть марки Brent вернулась в верхний блок консолидации и даже приблизилась к 200-дневной скользящей средней ($83,38). Однако после этого развернулась в коррекцию. Позитив сдерживается нисходящим сопротивлением, от которого котировки могут показать откат вниз.
Среднемесячное значение цены (EMA20) находится на уровне $81,67 за баррель.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 3,73 млн баррелей (прогноз: −1,2 млн). Запасы бензина выросли на 2,57 млн баррелей (прогноз: +0,25 млн). Неожиданный рост запасов произошел из-за скачка импорта, который на прошлой неделе вырос до самого высокого уровня с 2019 г. Коммерческий импорт сырой нефти был самым высоким с августа 2018 г., а импорт Западного побережья достиг самого высокого уровня с 2022 г. Объемы нефтепереработки при этом упали. Происходит это, вероятно, из-за того, что США импортируют более тяжелую нефть, а экспортируют более легкую.
∙ ОПЕК, МЭА и EIA опубликовали свои отчеты. ОПЕК в очередной раз сохранила свой прогноз по спросу на нефть в 2024 и 2025 гг. Организация не меняла свою оценку с начала 2024 г. МЭА в своем отчете в большей степени акцентирует внимание на будущем сокращении мирового спроса на нефть. По мнению организации, мировое потребление «выровняется» к 2029 г. и будет на уровне 105,6 млн б/с из-за роста продаж электромобилей и повышения топливной эффективности. При этом со среднесрочными прогнозами у МЭА явные проблемы. Организация уже несколько раз пересматривала прогноз спроса на текущий год. Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз по средней цене Brent на 2024 г. — с $88 до $84 за баррель.
∙ Индия рассматривает нефтяные соглашения со странами, включая Россию. Министр нефти Индии объявил, что государственная компания Bharat Petroleum планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод, а страна в целом рассматривает возможность подписания многочисленных долгосрочных контрактов по импорту нефти, в том числе и с Россией. «Мы являемся давним партнером России. Мы обсуждали с россиянами долгосрочные сделки», — заявил чиновник.
∙ Ирак обязался компенсировать перепроизводство нефти в 2024 г.
∙ Экспорт саудовской сырой нефти в Китай в июле снизится из-за технического обслуживания заводов и того факта, что некоторые заводы предпочли поставщиков более дешевой нефти, сообщают источники Reuters. Импорт саудовской нефти в Китай упал на 16,5% за первые четыре месяца этого года, в то время как импорт из России вырос на 16,6%.
∙ ЕС может ввести санкции против Совкомфлота.
∙ Два из трех танкеров, используемых для перевозки сырой нефти с проекта «Сахалин — 2», простаивают с апреля. Обычно в рамках проекта доставляется три-четыре груза в месяц, и все они в последнее время направляются в Китай.
∙ Третий российский танкер, попавший под американские санкции, погрузил сырую нефть в Новороссийске и направляется к Суэцкому каналу.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США закрепились выше $3 за MMBtu. Возможен поход к $3,286 (уровень Фибоначчи).
Управление энергетической информации США ожидает, что падение добычи природного газа в Штатах в этом году продолжит оказывать повышательное влияние на спотовую цену Henry Hub. Повышен также прогноз по средней цене природного газа в США на 2024 г. — с $2,2 до $2,50 за MMBtu. При этом ожидается рост цен до $3,3 к декабрю 2024 г.
Фьючерсы на газ в Европе (TTF) вновь перешли к росту. Причина — разрыв отношений между немецкой Uniper и Газпромом.
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