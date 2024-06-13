ЦБ РФ временно отменил утренние торги на Мосбирже

В сообщении Банка России отмечается, что данное решение касается торговой сессии, которая проводилась до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что ограничения будут действовать начиная с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения.
Мосбиржа уже опубликовала новое расписание торгов. В частности, сообщается, что уже завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке с 9:50 до 10:00 по московскому времени будет проводиться аукцион открытия, а с 10:00 начнется основная сессия.
В среду, 12 июня стало известно о включении Мосбиржи в санкционный список США. В связи с этим торговая площадка сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.
Позже Банк России сообщил, что компании и граждане по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки, а торги долларом и евро, сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке.