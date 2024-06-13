ЦБ РФ временно отменил утренние торги на Мосбирже

Мосбиржа уже опубликовала новое расписание торгов. В частности, сообщается, что уже завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке с 9:50 до 10:00 по московскому времени будет проводиться аукцион открытия, а с 10:00 начнется основная сессия.