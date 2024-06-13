Биржу вывели из игры: как новые санкции повлияют на курс рубля

Курс юаня при открытии торгов на Мосбирже 13 июня вырос до 12,5 рубля, но затем продолжил снижение и упал ниже 12 рублей впервые с июня прошлого года. К вечеру юань стабилизировался к рублю остался почти не изменился по сравнению с 11 июня. «Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань», — отметили в ЦБ РФ. В пересчете на кросс-курс доллар стоит около 87 рублей, что значительно ниже закрытия 11 июня — 89,1 рубля, согласно данным торгов.