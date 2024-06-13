Биржу вывели из игры: как новые санкции повлияют на курс рубля

С 12 июня из-за новых санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ) прекращены торги долларом и евро на Мосбирже. НКЦ — расчетный центр Мосбиржи — отключен от долларовой международной системы расчетов. Такая ситуация обсуждалась в России еще два года назад и рынок к этому готовился.
Доля юаня в торгах на Мосбирже стала доминирующей, а больше половины объемом торгов валютой перешло на внебиржевой рынок — между банками. Об этом в прошлом году говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное отключение НКЦ от долларовой системы. Теперь для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, — поясняется в комментарии ЦБ РФ.
Курс юаня при открытии торгов на Мосбирже 13 июня вырос до 12,5 рубля, но затем продолжил снижение и упал ниже 12 рублей впервые с июня прошлого года. К вечеру юань стабилизировался к рублю остался почти не изменился по сравнению с 11 июня. «Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань», — отметили в ЦБ РФ. В пересчете на кросс-курс доллар стоит около 87 рублей, что значительно ниже закрытия 11 июня — 89,1 рубля, согласно данным торгов.
Регулятор также напомнил, что в целом курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки.
«Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным», — добавляет регулятор.
Покупка евро и долларов по-прежнему доступна в банках. Все накопления в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными и нет ограничений по выдачи средств.
Брокеры еще год назад активно предупреждали клиентов о возможности введения санкций против НКЦ. Сейчас на счетах брокеров остались замороженными доллары и евро клиентов, которые приняли такой риск заранее.
Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности пояснил, что ряд брокеров на фоне санкций против НКЦ начали вводить ограничения на операции с валютой. Но после того, как брокеры начнут их снимать — обещают сегодня-завтра, то у инвесторов появится возможность их вывести.
«Что касается валютных сделок, расчеты по которым не завершены — с высокой долей вероятности они будут завершены в рублях», — отметил Вениамин Каганов.
Каким будет курс
«Ожидаем укрепление курсов евро и доллара на следующей неделе на фоне панического спроса на валюту», — заявил Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Форекс».
«Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рубля, но не исключаем небольшой коррекции курса на следующей недели по мене снижения панического спроса», — рассказал эксперт.
По его словам, официальный курс может измениться даже в большей степени — не ожидается большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов, в то же время возможен значимый объем покупки валюты населением несмотря на завышенные курсы в банках.
Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», назвал факторы, которые во многом определяют курс валюты. Это денежно-кредитная политика ЦБ РФ (ДКП, размер ключевой ставки), сальдо торгового баланса страны, покупка-продажа валюты Минфином, ЦБ. А также на курс влияет объем валютной выручки, которую возвращают российские экспортеры.
«По каналу ДКП мы не ожидаем ослабления спроса на российскую валюту», — отметил он. ДКП является ограничительной, более того на последнем заседании 7 июня Банк России дал сигнал о готовности повысить ставку. «Мы считаем, что с учётом введения OFAC (подразделение Минфина США) новых санкций вероятность повышения ставка и сохранения жесткой ДКП повышается», — сообщил эксперт.
Торговый баланс РФ, по мнению Николая Дудченко, безусловно может пострадать от новых санкций. Однако, здесь всё будет определяться сальдо этого самого баланса, т.е. разницей между объемом экспорта и импорта. Если, например, сократится объем импорта, то при неизменном или несильно снизившимся объеме экспорта, это может оказать на курс рубля даже положительное влияние.
Касаемо операций по репатриации выручки, на текущий момент объем продажи валюты экспортёрами на рынке существенный, и он оказывает положительное влияние на курс. Например, в своем последнем Обзоре рисков финансовых рынков Банк России сообщил, что чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2024 года составили 14,9 млрд долларов США, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца.
«Конечно, если новые санкции приведут к существенному снижению объемов экспорта, то это безусловно скажется на курсе российской валюты негативно, однако последствия будут заметны приблизительно с лагом в 2−3 месяца», — прогнозирует Николай Дудченко.
В большинстве стран мира валютный рынок является внебиржевым и межбанковским: у банков есть разные внебиржевые площадки, на которых они торгуют валютой, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Теперь и в России рынок торговли долларами и евро также будет внебиржевым — межбанковским.
«В России внебиржевой рынок торговли валютами не уступал по размеру биржевому. Поэтому все технологии работы уже отлажены», — отметил он.
Не исключено, что возрастут издержки при торгах, вырастет спред между покупкой и продажей валюты. «Роль юаня, вероятно, ещё более возрастет», — прогнозирует Михаил Васильев. По его оценке, после адаптации рынка к новым условиям курс доллара вернется в диапазон 90−95, евро — 97−102 рублей.
Россия традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты. А с учетом того, что доллары и евро продолжат поступать в страну от торговли по межбанковским каналам рубль не упадет. Более того, роль доллара и евро в России продолжит снижаться, и в какой-то момент российские граждане и компании могут начать избавляться от токсичных валют. Это может привести к временному укреплению курса рубля.
По оценке начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, возможно, регулятору даже придется законодательно сузить этот спред и установить контроль за этим спредом. По данным эксперта, факторы, которые играют в пользу укрепления рубля продолжают действовать. Приток валюты по экспортно-импортным каналам в страну, а также жесткая кредитно-денежная политика продолжаются, репатриация валютной выручки продлена еще на год.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».