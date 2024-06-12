Тени исчезают: работающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты

По данным, предоставленным «Известиям» в СРЗП, сейчас, чтобы обойти эту норму, пенсионеры действительно увольняются и как неработающие получают право на индексацию за все прошедшие годы. Потом они снова могут устроиться на работу. С 2016 по 2023 год число работающих пенсионеров сократилось на 7 млн человек (лиц этой категории стало в два раза меньше). Чтобы вернуть индексацию выплат, нужно примерно 420 млрд рублей в год.