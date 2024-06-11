Рынок сохраняет локальную слабость

Во вторник финансовые результаты за май по РПБУ представит Сбербанк, который продолжает наращивать прибыль, стремясь достичь обозначенной им амбициозной цели за весь 2024 год. Операционных результатов за май ждут от Аэрофлота, акции которого в последние недели показывали сильный спекулятивный рост. Полиметалл обсудит смену названия и проведет День инвестора, перед которым акции накануне подскочили на 5%. По Полиметаллу в целом после разделения активов сохраняется высокая неопределенность, что удерживает инвесторов от среднесрочных инвестиций в компанию.