Рынок сохраняет локальную слабость

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне очередных жестких комментариев представителей ЦБ РФ упали на 1,6% и 1% соответственно. Рублевый индикатор опустился ниже 3190 пунктов, что указывает на риски тестирования 3100 пунктов при неспособности отвоевать сопротивление. Долларовый РТС вернулся к поддержке 1130 пунктов, пробой которой поставит следующими целями движения отметки 1120 и 1110 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже коррекционно ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,80 ₽, 95,60 ₽ и 12,20 ₽ соответственно. Накануне рубль продолжил колебания у максимумов текущего года 87,37 ₽, 94,60 ₽ и 12,09 ₽
В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, не покажет значительных изменений и будет ждать новых экономических и корпоративных сигналов в условиях сохранения рисков развития среднесрочных продаж.
Во вторник финансовые результаты за май по РПБУ представит Сбербанк, который продолжает наращивать прибыль, стремясь достичь обозначенной им амбициозной цели за весь 2024 год. Операционных результатов за май ждут от Аэрофлота, акции которого в последние недели показывали сильный спекулятивный рост. Полиметалл обсудит смену названия и проведет День инвестора, перед которым акции накануне подскочили на 5%. По Полиметаллу в целом после разделения активов сохраняется высокая неопределенность, что удерживает инвесторов от среднесрочных инвестиций в компанию.
События дня:
- ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
- торговый баланс России (16.00 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
- саммит стран БРИКС в России, день 2
- заканчивается период сбора ЗПИФом «Консорциум Первый» внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.
- День инвестора Полиметалла, рассмотрение вопроса о смене названия
- операционные результаты Аэрофлота за май 2024 г
- финансовые результаты Сбербанка за май 2024 г по РСБУ.
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