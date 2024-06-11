Нефть. Самый сильный прирост с марта

Нефть марки Brent сильными импульсными движениями вернулась в верхний блок консолидации — выше $80 за баррель. Вчерашний дневной прирост цены — самый существенный с марта текущего года.
Сейчас котировки торгуются в районе среднемесячных значений (EMA20=$81,5). Сохраняется при этом риск того, что актив не сможет с первого раза закрепиться на достигнутом уровне и покажет откат вниз.
Сегодня рынок будет ждать целую вереницу отчетов: ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз EIA, а также данные о недельном изменении запасов сырой нефти в США от API.
Новостной фон
∙ Премьер-министр Индии Нарендра Моди переназначил Хардипа Пури министром нефти на второй срок. Пребывание Пури на данном посту характеризовалось сокращением взаимодействия с ближневосточными поставщиками и наращиванием покупок нефти у России.
∙ Мир снова летает — самолеты сжигают такое же количество топлива, как и в доковидном 2019 году. Тенденция позитивна для рынка нефти.
∙ Bloomberg продолжает следить за российским танкером «СКФ Приморье» (принадлежит «Совкомфлоту»), попавшим под американские санкции. Согласно данным агентства, судно простаивало около полугода, затем загрузило нефть марки Urals в Новороссийске и направилось в Сингапур. К востоку от Сингапура танкер исчез из системы автоматической идентификации (AIS) — она используется по соображениям безопасности и может быть отключена экипажем корабля. По версии Bloomberg, «СКФ Приморье» произвел перевалку груза на танкер Ocean Hermana. Последний зарегистрирован в Панаме и чаще всего посещает порты Китая и Малайзии.
∙ ЕС ведет переговоры о сохранении транзита газа через Украину. Соглашение между Киевом и Москвой о транзите истекает в конце года. Украина выразила намерение не продлевать сделку.
Фьючерсы на природный газ в США вчера прокололи круглую отметку в $3 за MMBtu, но откатились вниз. Сегодня котировки вновь пытаются штурмовать данный уровень. В случае успеха возможен поход к $3,286 (уровень Фибоначчи).
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