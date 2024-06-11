Нефть. Самый сильный прирост с марта

∙ Bloomberg продолжает следить за российским танкером «СКФ Приморье» (принадлежит «Совкомфлоту»), попавшим под американские санкции. Согласно данным агентства, судно простаивало около полугода, затем загрузило нефть марки Urals в Новороссийске и направилось в Сингапур. К востоку от Сингапура танкер исчез из системы автоматической идентификации (AIS) — она используется по соображениям безопасности и может быть отключена экипажем корабля. По версии Bloomberg, «СКФ Приморье» произвел перевалку груза на танкер Ocean Hermana. Последний зарегистрирован в Панаме и чаще всего посещает порты Китая и Малайзии.