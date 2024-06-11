Что делать, если ваш паспорт подделали мошенники

В повседневной жизни мы регулярно предъявляем паспорт при обращении в банк, регистрации в гостиницу, проходе в охраняемое помещение, возврате товара. Наши паспортные данные сверяют с данными в информационной системе, записывают в журнал регистрации, делают копию документа.
Однако, как подчеркивает адвокат, необходимо знать, что паспортные данные являются данными, обработка которых, согласно Закону о персональных данных, требует согласия субъекта персональных данных. Кроме того, по достижении цели обработки персональных данных, они подлежат удалению.
Но что делать, если паспорт подделан?
«Тривиальным способом подделки паспорта является сохранение скан-копии (несоблюдение требования закона об охране и уничтожении персональных данных) и, к примеру, замена фотографии владельца паспорта на фото злоумышленника или лица, которое не знает, что его фотографию используют для совершения правонарушения», — говорит адвокат.
Встречались случаи, когда в период нахождения в больничном стационаре, пациент не замечал временного отсутствия паспорта, который вдруг появлялся перед выпиской. Также многие сталкивались с предложением администратора гостиницы оставить паспорт на период проживания.
Что может произойти если ваши паспортные данные попали в руки мошенников?
Оригинал чужого паспорта можно использовать для регистрации юридического лица, которое может оказаться компанией по обналичиванию денег. Учрежденное таким образом юрлицо может стать заемщиком или поручителем, а его учредитель или руководитель становится потенциально лицом, подлежащим субсидиарной ответственности по долгам компании.
Также на поддельные или «одолженые» паспорта оформляют микрозаймы под огромные проценты.
А еще по поддельному паспорту в квартиру настоящего владельца паспорта может прописаться «семья без детей из 11 человек».
«Таким образом, если ваш паспорт был скомпрометирован, незамедлительно обращайтесь в полицию с заявление, в котором подробно излагайте обстоятельства, при которых это произошло и получайте новый паспорт», — предупреждает адвокат.
Предельно внимательно относитесь к письмам и уведомлениям с Госуслуг!
«Если вам стало известно о том, что ваш паспорт использован не вами, не ждите наступления неблагоприятных последствий, незамедлительно обращайтесь с заявлением в полицию и компетентный регистрационный орган, в который был предъявлен паспорт или его подделка, в суд с иском о признании сделки, заключенной по поддельному или “одолженному” паспорту, недействительной», — говорит Руновский.
Адвокат также предупреждает: подделка паспорта гражданина, согласно ч.2 cт.327 УК РФ — уголовно наказуемое деяние. «Ни в коем случае не пытайтесь повторять деяния из описанных выше случаев».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».