Что делать, если ваш паспорт подделали мошенники

«Если вам стало известно о том, что ваш паспорт использован не вами, не ждите наступления неблагоприятных последствий, незамедлительно обращайтесь с заявлением в полицию и компетентный регистрационный орган, в который был предъявлен паспорт или его подделка, в суд с иском о признании сделки, заключенной по поддельному или “одолженному” паспорту, недействительной», — говорит Руновский.