ВТБ повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

«С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, дальневосточной и арктической ипотеке, IT-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям», — сказали в пресс-службе.
В банке указали, что решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.
«Не исключаем, что подобное решение в том или ином виде примут и другие игроки, мы будем следить за ситуацией на рынке», — заключили в пресс-службе.