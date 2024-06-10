ВТБ повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ВТБ с 11 июня повышает размер первоначального взноса по ряду льготных программ, в том числе по ипотеке с господдержкой на новостройки. При этом все заявки, одобренные до 11 июня, будут действовать по старым условиям, сообщили в пресс-службе банка.