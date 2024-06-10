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ВТБ повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ВТБ с 11 июня повышает размер первоначального взноса по ряду льготных программ, в том числе по ипотеке с господдержкой на новостройки. При этом все заявки, одобренные до 11 июня, будут действовать по старым условиям, сообщили в пресс-службе банка.

Источник: Reuters

«С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, дальневосточной и арктической ипотеке, IT-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям», — сказали в пресс-службе.

В банке указали, что решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.

«Не исключаем, что подобное решение в том или ином виде примут и другие игроки, мы будем следить за ситуацией на рынке», — заключили в пресс-службе.