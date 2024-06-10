В какие активы инвестировать летом

На текущий момент условия в экономике, в первую очередь, речь о высокой ключевой ставке, которую еще и могут повысить на ближайшем заседание, позволяют заработать даже во время «штиля». Итак, разберемся, как отдохнуть летом, не беспокоиться за свои деньги — защитить их от инфляции, а при этом еще и окупить часть отпуска (а может и весь).
Инструменты денежного рынка
В период высокой ключевой ставки можно неплохо заработать на депозитах. Это очевидно. Но это далеко не единственный инструмент, который дает заработать в период высокой ставки. Дело в том, что не только в России, но и в мире есть так называемые циклы ужесточения и смягчения денежно-кредитной политики. Проще говоря, ЦБ разных стран на протяжении какого-то периода держат ключевую ставку высокой, затем какое-то время — низкой. На фондовом рынке давно приспособились к этому и изобрели специальные инструменты.
В первую очередь, это фонды денежного рынка. Данные фонды размещают деньги пайщиков на Московской бирже под залог всех ценных бумаг, которые размещены на бирже. В замен получают доход в виде процентов. Доход рассчитывается как ставка денежного рынка, которая примерно равна уровню ключевой ставки, деленная на 365 дней. То есть при текущей ставке денежного рынка в 15,5−16,2% ежедневный прирост составляет 0,04%.
При поднятии ключевой ставки, ежедневный прирост станет больше, при снижении — заработок стане чуть меньше. В данных фонда всегда положительная доходность, по сути они близки к счетам до востребования, только с процентной ставкой на уровне лучших депозитов в банке. Универсальный продукт.
Это к слову о надежности. Деньги даются на один день, это значит, что проценты в фонд поступают ежедневно. Паи биржевых фондов можно продать в любой день, это значит, что накопленный доход можно забрать в любой момент. Еще фишка в том, что в депозитах с высокими ставками проценты поступают в конце срока и с какой-то периодичностью, а в фонде — практически каждый день. Это значит, что фактически происходит капитализация процентов в ежедневном режиме, и каждый день в РЕПО под высокую ставку направляется все больше средств. Это означает, что, к примеру, ставка РЕПО на уровне 15,5% на практике превращается в доходность на уровне ~16,8% (до прочих расходов).
Второй вариант — облигации с переменным купоном или флоатеры (от английской float — плыть, плавать). Ранее когда ключевая ставка росла, цены облигаций снижались (чем более долгосрочная облигация, тем больше снижались). Например, лучше купить облигацию с купонным доходом в 13−14%, которая выпущена сейчас в период ставки в 16%, чем облигацию с доходом 8−9%, которая была выпущена в период низкой ставки. Номинал облигации 100 рублей, купонный доход — 9% (или 9 рублей).
Когда цена снижается до 70 рублей, то 9 рублей это уже 13%, тогда уже эту облигацию можно продать, потому что для того, кто покупает сейчас по 70 рублей, 13% соответствует его ожиданиям сейчас. Но вот продавец получается потерял 30% цены, а это много. Поэтому по долгосрочным облигациям приходится давать высокие ставки. Чтобы избежать таких колебаний цены, придумали флоатеры. В таких облигациях купонная доходность привязана к ключевой ставке: растет ставка — растет и купонная доходность.
Таким образом, номинал облигации так не колеблется. Но по таким облигациям ставки могут быть несколько выше, чем на денежном рынке, потому что они выпускаются на определенные период (не 1 день или неделя как на денежном рынке), поэтому есть риск дефолта заемщика. В биржевых фондах собраны качественные флоатеры от крупных компаний, поэтому такой риск крайне низкий. И пока ставка высокая, доходность таких облигаций находится на уровне ключевой ставки, а накопленный доход можно забрать также в любой момент как и в фондах денежного рынка.
Ключевая ставка по нашему мнение летом останется на повышенном уровне, вряд ли ЦБ РФ ее снизит, поэтому безопасно, да еще и с неплохим заработком лето можно переждать именно в этих активах.
Валютные инструменты
Одним из лучших валютных инструментов сейчас являются так называемые замещающие облигации и фонды, нацеленные на них. Российские компании взамен облигаций в валюте, которые были заблокированы за рубежом, выпускают аналогичные облигации, но они хранятся в России, номинированы также в валюте, но все расчёты в них проводятся в рублях по курсу ЦБ. Их доходность в зависимости от срока и эмитента составляет 6 — 7% в валюте. Если покупать облигации напрямую, потребуется достаточно большой капитал, потому что номинал облигации составляет около 1000 долларов. Для розничного инвестора это значительная сумма. Поэтому можно обратить внимание на биржевые фонды, стоимость которых начинается от 1 360 рублей.
Следим за дивидендными акциями и долгосрочными облигациями
При этом на летний сезон стоит рассмотреть для вложений дивидендные акции и долгосрочные облигации. Первые будут интересными после некоторого снижения на фондовом рынке — можно вложиться по привлекательным ценам. Долгосрочные еще имеют некоторый потенциал к снижению (хотя в ценах уже учтено даже повышение ставки), но даже с учетом этого сейчас можно надолго зафиксировать высокие ставки, а когда Банк России начнет давать сигналы к тому, что есть предпосылки к снижению ставки, такие облигации могут показать наиболее динамичный рост и можно будет заработать на нем.
Главный риск в них — трудности с выбором времени для покупки, но для этого необходимо обладать определенными знаниями, поэтому лучше поступить таким образом — закупать фонд на долгосрочные облигации регулярно небольшим объемом в течение 3 квартала 2024 года, чтобы средняя цена покупки была наиболее приближена к текущему курсу. Таким образом, удастся поймать переломный момент от снижения к росту на долговом рынке и впоследствии заработать на росте стоимости длинных облигаций.
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