В какие активы инвестировать летом

Это к слову о надежности. Деньги даются на один день, это значит, что проценты в фонд поступают ежедневно. Паи биржевых фондов можно продать в любой день, это значит, что накопленный доход можно забрать в любой момент. Еще фишка в том, что в депозитах с высокими ставками проценты поступают в конце срока и с какой-то периодичностью, а в фонде — практически каждый день. Это значит, что фактически происходит капитализация процентов в ежедневном режиме, и каждый день в РЕПО под высокую ставку направляется все больше средств. Это означает, что, к примеру, ставка РЕПО на уровне 15,5% на практике превращается в доходность на уровне ~16,8% (до прочих расходов).