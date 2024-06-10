Суд арестовал средства нескольких рекламных компаний РФ по искам Google

Речь идет об исках, которые Google подавал с начала 2024 года. Так, наложен арест на средства компании «Прайс экспресс» (24,8 млн рублей), digital-агентства MGCom (около 3,5 млрд рублей), входящего в рекламную группу MG Group агентства маркетинга «Артикс» (почти 1,8 млрд рублей), маркетингового агентства Adventum (144,4 млн рублей), юрлиц агентства Anmet (в сумме почти 1,46 млрд рублей), маркетинговой компании Go Mobile (115,1 млн рублей) и агентства «Проконтекст» (130,9 млн рублей).