Суд арестовал средства нескольких рекламных компаний РФ по искам Google

Речь идет об исках, которые Google подавал с начала 2024 года. Так, наложен арест на средства компании «Прайс экспресс» (24,8 млн рублей), digital-агентства MGCom (около 3,5 млрд рублей), входящего в рекламную группу MG Group агентства маркетинга «Артикс» (почти 1,8 млрд рублей), маркетингового агентства Adventum (144,4 млн рублей), юрлиц агентства Anmet (в сумме почти 1,46 млрд рублей), маркетинговой компании Go Mobile (115,1 млн рублей) и агентства «Проконтекст» (130,9 млн рублей).
У группы компаний «Лайон коммьюникейшнз» и рекламной компании «Алгоритм трейдинг» было арестовано 643,1 млн и 762,3 млн рублей соответственно, но позднее суд перенес заседания их делам. Заседание по делу Google против ООО «Критео» также отложено. Но в пользу Google взыскано 17,6 млн рублей с компании «ОМД новус».
Российскому Google отказано в заявлениях против двух компаний — к агентству интернет-маркетинга «Профитатор» (иск на 154,5 млн рублей) и к одному из юрлиц коммуникационной группы компаний Okkam (бывшее Dentsu Russia, иск на почти 1,3 млрд рублей).
Еще пять дел находятся на рассмотрении — это касается рекламной группы Group4Media, маркетингового, рекламного и консалтингового агентств «R-брокер», «Таргет про» и Data Stories, а также агентства интернет-рекламы «Блондинка.ру». Против всех них российский Google подал заявление о принятии обеспечительных мер.