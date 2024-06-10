Покупатели в РФ продолжат ориентироваться на дивиденды

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России начинается саммит стран БРИКС, а за рубежом по ходу недели пройдет саммит стран Большой семерки.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 1,3% и 1% соответственно, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор в целом сохраняет потенциал развития краткосрочной восходящей коррекции к 3345 пунктам, а долларовый — к 1170 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На прошлой неделе панические продажи на рынке приостановились, но среднесрочные нисходящие риски сохраняются.
Рубль утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,25 ₽, 96 ₽ и 12,25 ₽ соответственно. ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но оставил жесткий сигнал с возможностью её повышения в июле, что удерживает рубль у района годовых максимумов 87,37 ₽, 94,60 ₽ и 12,09 ₽ На торгах понедельника евро ненадолго опустился до минимума с июня 2023 года к рублю ввиду слабости европейской валюты на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, сохранит умеренно оптимистичный настрой, а на неделе может продолжить попытки подняться к целевым уровням восходящей коррекции 3345 и 1170 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Одним из поддерживающих рынок факторов, вероятно, останутся дивидендные истории, в частности, на этой неделе закрываются реестры по выплатам Европлана, Мосбиржи и Селигдара. Многие другие эмитенты продолжат торговаться с дивидендами вплоть до июля. Сохранение жесткого тона ЦБ РФ на прошедшем заседании при этом, скорее всего, обеспечит сдержанный среднесрочный спрос на акции.
События дня:
- выходной день на биржах Китая, Гонконга и Австралии
- саммит БРИКС в России, день 1
- операционные результаты Хендерсон за май 2024 года
- акции Европлана последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
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