Покупатели в РФ продолжат ориентироваться на дивиденды

Рубль утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,25 ₽, 96 ₽ и 12,25 ₽ соответственно. ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но оставил жесткий сигнал с возможностью её повышения в июле, что удерживает рубль у района годовых максимумов 87,37 ₽, 94,60 ₽ и 12,09 ₽ На торгах понедельника евро ненадолго опустился до минимума с июня 2023 года к рублю ввиду слабости европейской валюты на Форекс.