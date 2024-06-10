Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом со следующего года вырастет на 15% — до 22 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.