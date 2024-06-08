Куда инвестировать средства: топ-6 вариантов в 2024 году

Как инвестировать правильно
Прежде чем начинать искать активы, в которые можно вложить деньги, стоит помнить основные правила инвестирования:
копите подушку безопасности;
поставьте цель и определитесь с приемлемым уровнем риска;
не поддавайтесь панике рынка и следуйте своей стратегии;
диверсифицируйте инвестиции, то есть не вкладывайте все деньги в один актив;
ребалансируйте портфель, если в этом есть необходимость;
не бойтесь обращаться к профессионалам и уходить с рынка вовремя;
инвестируйте в то, в чем разбираетесь.
Мы опросили экспертов и узнали у них, во что сейчас можно вложить деньги, и распределили активы по уровню риска. Помните, что никто и ничто не может гарантировать доходность. Как правило, большая доходность предполагает большие риски.
Самое выгодное вложение денег на сегодняшний день: 6 вариантов
1. Банковские вклады
Вклады в банках — самый простой и консервативный способ вложить деньги. Депозиты застрахованы государством. Банк должен быть участником системы страхования вкладов (ССВ), оно обязательно для всех, кто хочет работать с вкладами физических лиц. Проверить кредитные организации можно на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Если кредитная организация обанкротится или лишится лицензии, то вкладчик получит полную сумму вклада, но не более ₽1,4 млн. Если у человека несколько депозитов в одном банке, то в целом получить можно также не более ₽1,4 млн. Помимо основной суммы вклада страхуются и проценты по нему, поэтому их тоже нужно учитывать. Если ваши накопления больше ₽1,4 млн, то лучше их разместить в нескольких банках, которые участвуют в ССВ.
Нужно учитывать, что под действие системы страхования подпадают не все вклады и счета. Список исключений можно посмотреть на сайте АСВ.
С декабря 2023 года Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16% и не исключает дальнейшего повышения. На этом фоне коммерческие банки предлагают высокую доходность по краткосрочным вкладам.
«Ставки по краткосрочным депозитам (до полугода) даже в крупных и надежных банках могут превышать ключевую процентную ставку — 16%, что является достаточно высокой доходностью для крайне консервативных инструментов», — отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. В банковских депозитах сейчас выгодно хранить сбережения, риски минимальные в том числе из-за страхования со стороны АСВ, говорит Макаров.
Но в то же время вклады с более долгим сроком имеют ставку, как правило, значительно ниже, чем по краткосрочным, а значит инвестор не сможет зафиксировать повышенную доходность на продолжительное время, обращает внимание эксперт и напоминает, что если человеку будет необходимо забрать деньги раньше срока окончания, то он потеряет весь накопленный доход.
«Как показывает долгосрочная статистика, банковские вклады не являются лучшим инструментом сбережения, так как не обеспечивают защиту от инфляции. Например, за последние 10 лет реальная (за вычетом инфляции) покупательная способность денег, размещенных на депозитах уменьшилась на 18,4%. Поэтому высокая надежность не дает нам возможности получать реальную доходность и существенно ограничивает ликвидность», — подчеркивает Андрей Макаров.
2. ОФЗ
Из ценных бумаг наиболее консервативный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ). Их выпускает Минфин. Покупая такие бумаги, инвестор одалживает средства государству. За пользование деньгами ему выплачивают купоны, а также инвестор может заработать на разнице между ценой покупки и погашения или продажи бумаги. Номинал ОФЗ составляет ₽1 тыс. Обычно вслед за повышением ключевой ставки ЦБ увеличивается доходность не только вкладов, но и облигаций.
У облигаций также различается срок погашения. Он может быть как меньше года, так и больше, в том числе пять, десять лет, поэтому некоторые бумаги называют короткими, а другие длинными.
Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова обращает внимание на то, что по ОФЗ уже достаточно длительное время держится беспрецедентно высокая доходность для новейшего времени.
Совокупная доходность (в результате изменения стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования) индекса RUGBITR10Y, в который входят ОФЗ с дюрацией 5−10 лет, поставила абсолютный рекорд за всю доступную историю наблюдений с декабря 2010 года, достигнув уровня 15,11% 3 июня. Предыдущий исторический максимум доходности этого индекса 14,6% от 24 февраля 2022 года был преодолен 27 мая 2024 года.
Самый широкий индекс ОФЗ — RGBITR, учитывающий совокупный доход по наиболее ликвидным ОФЗ с дюрацией более одного года, — также обновил максимум весны 2022 года, достигнув показателя 15,33% 31 мая. После чего доходность индекса начала снижаться.
Если стоит задача зафиксировать хорошую ставку на значительном временном горизонте, то на текущий момент нет аналогов длинным ОФЗ, говорит руководитель центра аналитики страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Алексей Павлов.
В условиях жесткой денежно-кредитной политики и повышенного давления на рынок облигаций интерес по-прежнему представляют флоатеры — облигации, купоны по которым фактически привязаны к ключевой ставке, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
В ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК) ставка купона привязана к ставке RUONIA (Rouble Overnight Index Average), по ней крупные банки предоставляют друг другу необеспеченные кредиты на один рабочий день. За счет изменения ставки купона рыночная цена таких ОФЗ в меньшей степени подвержена снижению, так как оперативно адаптируется к росту ключевой ставки.
С 2021 года с купонов по всем облигациям взимают налог в 13%. Его удерживает брокер. Однако есть возможность повысить доходность ОФЗ. Бумаги можно купить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), и тогда можно будет получить налоговый вычет в 13% или 15% на сумму до ₽400 тыс., то есть дополнительно ₽52 тыс./₽60 тыс. в год.
3. Золото
Инвестировать в золото можно разными способами. Например, через покупку золотых слитков и золотых инвестиционных монет, а также через обезличенные металлические счета. В 2022 году в России отменили НДС на покупку золотых слитков для физических лиц, ранее налог составлял 20%. Кроме того, есть паевые инвестиционные фонды (ПИФ), привязанные к золоту.
В 2024 году золото уже несколько раз обновило свои исторические максимумы. Объясняется это и спросом со стороны различных ЦБ, и опасениями инфляционного влияния, и различными геополитическими нестабильностями, говорит директор и сооснователь Abeta Capital Василий Белокрылецкий. Сохранится ли такая тенденция, зависит от перечисленных выше факторов, отмечает эксперт.
«За последние пару месяцев золото продемонстрировало стремительный рост, и напрашивается техническое охлаждение актива в виде небольшой коррекции, однако, когда это может произойти, никто не предскажет. Поэтому самым оптимальным вариантом будет докупать актив на просадках, если планируете формирование данной позиции в своем портфеле», — считает Белокрылецкий.
По его словам, вопрос рисков в золоте более многогранен, чем в остальных активах, так как золото — реальный актив и всегда стоит вопрос как в него инвестировать — в физическом или «бумажном» варианте? «В зависимости от варианта сильно отличается и риск/доходность: физическое золото в полной мере олицетворяет инвестиционную идею, но содержит высокие комиссионные, налоговые издержки и спреды, в то время как “бумажное” золото лишено этих недостатков, но имеет инфраструктурные риски», — подчеркивает Василий Белокрылецкий.
Николай Рясков считает золото хорошим инструментом для диверсификации вложений. Традиционно этот драгметалл считается защитным и подходит для частных инвесторов, придерживающихся консервативных стратегий. «Мы видим перспективу роста стоимости этого актива особенно в условиях геополитической неопределенности. В качестве риск-фактора можем отметить возможность существенной распродажи золота спекулятивными инвесторами», — предупредил Рясков.
В свою очередь Андрей Макаров напоминает, что для российского инвестора идеальное время для покупки золота, когда выполняются одновременно два условия: курс доллара по отношению к рублю снижается и снижается стоимость золота в долларах США. «На текущий момент золото находится на исторических максимумах, поэтому подходить к покупкам стоит с осторожностью», — говорит Макаров.
Алексей Павлов считает, что в долгосрочной перспективе дальнейший рост стоимости унции в рублях — наиболее вероятный сценарий. По его мнению, в рублевой зоне золото — это всегда хорошая страховка от девальвации национальной валюты.
4. Корпоративные облигации
Помимо государственных, есть корпоративные облигации, то есть инвестор одалживает средства компаниям.
Общий принцип инвестирования в облигации заключается в том, что когда мы находимся в начале цикла ужесточения монетарной политики, то правильнее покупать короткие бумаги и/или бумаги с переменным купоном. Когда регулятор начинает опускать ставку, нужно уходить в длинные бумаги, говорит Алексей Павлов. По его мнению, сейчас значительно ближе второй сценарий, поэтому нужно готовиться увеличивать дюрацию портфеля. «Корпоративные облигации по сравнению с ОФЗ, традиционно, предлагают премию по доходности, однако, как правило, менее ликвидны и имеют более низкую дюрацию. Соответственно, выбирать конкретный инструмент следует с учетом этих факторов», — отмечает Павлов.
«Портфель из достаточно надежных облигаций можно составить под 17−18% годовых и такую высокую доходность можно зафиксировать на срок в несколько лет», — говорит руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. «Главное — не ВДО [высокодоходные облигации], при такой ставке в сегменте ВДО могут начаться массовые дефолты, особенно у тех эмитентов, кто привык рефинансировать предыдущие задолженности за счет новых облигационных выпусков», — предостерегает Савенкова. По ее мнению. оптимальны сейчас в портфеле — облигации высокого и среднего кредитного качества с кредитным рейтингом от А и выше.
5. Иностранная валюта
Несмотря на валютные взаимные ограничения между Россией и недружественными странами, потребность и необходимость в валютной диверсификации у инвесторов сохраняется. Плюс текущие уровни валюты достаточно привлекательны для покупки.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, на конец 2025 года доллар США будет стоить ₽99,1, на конец 2026 года — ₽103, на конец 2027 года — ₽104,5.
Экономисты, которых Банк России опросил в конце мая, ожидают среднегодовой курс рубля в 2024 году ₽92,3, в 2025 году — ₽96,2, в 2026 году — ₽98,3.
Однако, практически все эксперты едины во мнении, что прямые инвестиции в иностранную валюту сейчас сопряжены с высокими рисками. Более того, в текущих реалиях владение иностранной валютой — дорогое удовольствие, говорит Василий Белокрылецкий, так как многие банки и брокеры ввели заградительные комиссии за ее хранение.
«Мы не рекомендуем частным инвесторам играть на скачках курсов валют. Процессы роста и падения стоимости валют имеют более сложный и непредсказуемый характер, чем может показаться на первый взгляд. Советуем диверсифицировать свой портфель валютой или инвестиционными инструментами, номинированными в валюте, оставив идею валютных спекуляций», — говорит Николай Рясков.
Андрей Макаров считает, что несмотря на то, что валютных инструментов на российском рынке не так много, все же есть из чего выбрать. По его мнению, стоит присмотреться к замещающим облигациям, валютным облигациям российских компаний, юаневым облигациям и золоту. «Риск вложения в валютные инструменты будет зависеть от двух составляющих: от изменения курса доллара к рублю, плюс рыночный риск, связанный с самим финансовым инструментом», — предупреждает Макаров.
В условиях санкций и инфраструктурных ограничений оптимальным валютным хеджем Алексей Павлов считает не покупку валюты как таковой, а приобретение внутренних квазивалютных (замещающих) облигаций отечественных эмитентов. Как эксперт по страховым продуктам, он также обращает внимание на то, что квазивалютные инструменты можно найти в программах страхования жизни с фиксированной доходностью в валюте и налоговыми преимуществами.
6. Акции
Вложения в акции могут иметь разный уровень риска, все зависит от компаний и стратегии инвестора.
Для акций инвестиционный горизонт больше зависит от стратегии и инвестпрофиля, чем от текущей ситуации, отмечает Валентина Савенкова. «Сейчас можно открывать позиции и в долгую, и на среднесрочную перспективу. Единственная стратегия, которая на данном этапе не очень эффективна, — это краткосрочный трейдинг акциями», — отмечает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Высокий уровень инфляции и безальтернативность для многих частных инвесторов благоприятно влияет на динамику рынка акций, говорит Василий Белокрылецкий. По его мнению, в долгосрочной перспективе акции российских компаний являются привлекательным направлением, но с потенциалом высокой волатильности в виду инфраструктурных и геополитических рисков.
Вложения в широкий спектр акций сейчас не лучшая идея, уверен руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Акции являются достаточно агрессивным инструментом инвестирования, благодаря чему инвестиции в этот класс активов дают возможность зарабатывать высокий доход. «На рынке акций преобладает стратегия stock-picking или “подбора определенных акций”. Это обусловлено тем, что уверенный рост сдерживается высокой ключевой процентной ставкой, на фоне которой более привлекательными выглядят вложения в более консервативные инструменты, которые дают достаточно высокую доходность, в том числе облигации», — отмечает Макаров.
Все же, по его мнению, на рынке остаются привлекательные инвестиционные идеи в виде акций роста, в первую очередь из ИТ-сектора. Также стоит присмотреться к акциям растущих компаний типа OZON. «На текущий момент акции оцениваются уже не так дешево как, например, в начале 2023 года, поэтому покупать их стоит небольшими частями, регулярно и использовать коррекции, чтобы снизить рыночный риск», — напоминает о стратегии регулярных вложений Макаров.
Также он отмечает, что базово для долгосрочных инвесторов по-прежнему актуальными остаются дивидендные акции, которые наравне с облигациями, — один из ключевых инструментов инвестора для получения устойчивого пассивного дохода. Молодым и агрессивным инвесторам можно держать в этих активах более 50% капитала, а консервативным и зрелым — до 20—30%, говорит Макаров.
Лучшие дивидендные акции должны обладать следующими характеристиками:
иметь высокую дивидендную доходность;
стабильно приносить дивиденды;
размер выплачиваемых дивидендов должен расти;
сама акция должна устойчиво расти.
Данные акции также стоит покупать на коррекциях, заключил Макаров.