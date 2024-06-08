Куда инвестировать средства: топ-6 вариантов в 2024 году

Если кредитная организация обанкротится или лишится лицензии, то вкладчик получит полную сумму вклада, но не более ₽1,4 млн. Если у человека несколько депозитов в одном банке, то в целом получить можно также не более ₽1,4 млн. Помимо основной суммы вклада страхуются и проценты по нему, поэтому их тоже нужно учитывать. Если ваши накопления больше ₽1,4 млн, то лучше их разместить в нескольких банках, которые участвуют в ССВ.