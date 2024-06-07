Приоритет заботы. О чем говорила Набиуллина на ПМЭФ

«В новом национальном проекте, чтобы выйти на показатель обеспеченности жильем в 2030 году в 33 квадратных метра на человека мы предусматриваем такие меры поддержки, как инфраструктурное меню и программу “Стимул”, а также дополнительные меры поддержки по комплексному развитию территорий в малых городах. Все это, вместе с работой “Дом.РФ” как института развития и работой “ВЭБ.РФ” в части инфраструктурных облигаций, финансирования замены сетей, а также комплексной программой модернизации инфраструктуры и строительства социальных объектов и так далее, плюс всем, что будет связано, даст возможность даже в нынешней ситуации при измененных условиях льготной ипотеки сохранить объемы жилищного строительства», отметил представитель ведомства.