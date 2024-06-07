Приоритет заботы. О чем говорила Набиуллина на ПМЭФ

Как заявлял 4 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, решение направлять господдержку на ипотеку в новостройках было ошибочным. В итоге это привело к значительному увеличению цен на жилье.
5 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что выдача льготных кредитов под сниженный процент обернется повышением ставок для остальных участников рынка. Что также ведет к дисбалансу системы.
Критика законотворцев
На Петербургском международном экономическом форуме Александр Аксаков в интервью ТАСС выразил мнение, что льготная ипотека на новостройки стала ошибочной инициативой. По его словам, эта программа привела к резкому росту цен на жилье, и разрыв между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках достиг почти 50%.
Аксаков отметил, что, поскольку программа касалась только нового жилья, люди платили больше, чем экономили благодаря субсидированным кредитным ставкам, фактически теряя деньги. Аксаков также указал, что с окончанием действия данной программы, жилье будет продаваться по более приемлемым ценам, а не завышенным из-за ажиотажного спроса.
«Жилье станет более доступным. Не нужна будет льготная ипотечная программа, достаточно будет обычной», — добавил он.
Впрочем, ждать осталось недолго: срок действия льготной ипотечной программы завершится 1 июля 2024 года. По условиям программы, процентная ставка не превышает 8%, а максимальная сумма ипотечного кредита составляет 6 млн рублей.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также отметила важность вопроса цен на жилье: стабильность стоимости квадратного метра гарантирует умеренные долгосрочные кредитные ставки.
Набиуллина подчеркнула необходимость сокращения масштабов льготных кредитных программ, чтобы сделать их более точечными и доступными для других участников рынка.
«Бюджет может увеличить льготные программы сегодня для узкого круга отраслей, но тогда кредиты станут недоступными для остальной части рынка. Лучше строго приоритизировать льготные программы, чтобы они касались самого необходимого. Тогда кредиты для всех остальных, включая инвестиционные, станут доступнее», добавила глава регулятора во время сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей».
Новые меры по повышению доступности жилья
По заявлению Никиты Стасишина, замминистра строительства и ЖКХ, при разработке нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», российские власти планируют оптимизировать затраты застройщиков, чтобы жилье стало более доступным.
Минстрой также выразил готовность вложиться в социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это позволит снять с застройщиков часть затрат и снизить цену квадратного метра.
«В новом национальном проекте, чтобы выйти на показатель обеспеченности жильем в 2030 году в 33 квадратных метра на человека мы предусматриваем такие меры поддержки, как инфраструктурное меню и программу “Стимул”, а также дополнительные меры поддержки по комплексному развитию территорий в малых городах. Все это, вместе с работой “Дом.РФ” как института развития и работой “ВЭБ.РФ” в части инфраструктурных облигаций, финансирования замены сетей, а также комплексной программой модернизации инфраструктуры и строительства социальных объектов и так далее, плюс всем, что будет связано, даст возможность даже в нынешней ситуации при измененных условиях льготной ипотеки сохранить объемы жилищного строительства», отметил представитель ведомства.
Стасишин заявил, что правительство будет уделять особое внимание сокращению расходов застройщиков, чтобы сделать недвижимость, включая индивидуальные дома, более доступной. Также планируется активизировать возведение жилья в небольших населенных пунктах.
Как это скажется на ценах — узнаем в ближайшее время.
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