Краткосрочный настрой рынка определит заседание ЦБ РФ

В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может попытаться вернуться к сдержанному росту, после чего настроения будут зависеть от итогов заседания ЦБ РФ в 13.30 мск. Повышение процентной ставки и жесткий тон регулятора, вероятно, создадут предпосылки для развития продаж в ближайшие дни, в то время как сохранение ставки без изменений может как минимум на время вернуть рынок к покупкам. Регулятор, впрочем, ранее давал понять, что намерен поддерживать жесткие монетарные условия в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией, что среднесрочно негативно для акций. На пленарном заседании ПМЭФ в пятницу также выступит Владимир Путин.