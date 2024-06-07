Краткосрочный настрой рынка определит заседание ЦБ РФ

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение предыдущих сессий, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону нейтральных.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,6% и 0,75% соответственно, приостановив коррекционный рост предыдущих дней. Рублевый индикатор вернулся к поддержке 3190 пунктов. Индекс РТС опустился в район 1130 пунктов. Рынок в целом сохраняет потенциал развития краткосрочного повышения как минимум к 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но ждет новых фундаментальных сигналов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,75 ₽, 96,70 ₽ и 12,22 ₽ соответственно. В пятницу на рынке будут реагировать на итоги заседания ЦБ РФ, от которого не исключают повышения процентной ставки с текущих 16%: в этом случае рубль может обновить годовые максимумы 87,37 ₽, 94,70 ₽ и 12,09 ₽
В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может попытаться вернуться к сдержанному росту, после чего настроения будут зависеть от итогов заседания ЦБ РФ в 13.30 мск. Повышение процентной ставки и жесткий тон регулятора, вероятно, создадут предпосылки для развития продаж в ближайшие дни, в то время как сохранение ставки без изменений может как минимум на время вернуть рынок к покупкам. Регулятор, впрочем, ранее давал понять, что намерен поддерживать жесткие монетарные условия в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией, что среднесрочно негативно для акций. На пленарном заседании ПМЭФ в пятницу также выступит Владимир Путин.
События дня:
- ВВП еврозоны в 1-м кв 2024 г (12.00 мск)
- решение ЦБ РФ по ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (17.00 мск) регулятора
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 3, выступление Владимира Путина (14.00 мск)
- отчет по рынку труда США за май (15.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
- акционеры Северстали обсудят дивиденды
- акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
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