Чернышенко предупредил о демографической яме и дефиците кадров к 2030 году

Чернышенко считает, что развитие ИИ является единственным возможным спасением. Он отметил: «Мы теперь все верим только, что нас спасет искусственный интеллект, потому что, а что нас еще может спасти. … Только это новое сейчас — очень быстро меняющиеся технологии. И мы уже на него навесили KPI — 11,2 трлн рублей к 2030 году. Осталось пять лет».