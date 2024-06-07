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Чернышенко предупредил о демографической яме и дефиците кадров к 2030 году

Дефицит работников может составить 2,4 млн человек, отметил вице-премьер на деловом завтраке «Сбера» под названием «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?» в рамках ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024 заявил о надвигающейся «страшной демографической яме» в России. По его словам, скоро ощутимо снизится количество выпускников школ и абитуриентов, что неизбежно приведет к кадровому дефициту, являющемуся одним из главных вызовов для российской экономики.

Чернышенко уточнил, что к 2030 году дефицит рабочей силы в России, согласно данным Минтруда, достигнет 2,4 миллиона человек.

У нас надвигается страшная — я вижу по грядущему снижению выпускников школ и поступающих в вузы — демографическая яма, хотим мы или нет. … Мы должны рождаемость увеличить с 1,4 раза до 1,8 раза. Но она же просто так по решению правительства не увеличится.

Дмитрий Чернышенко
вице-премьер РФ

Вице-премьер подчеркнул, что принятые меры для повышения рождаемости, такие как трёхкратное увеличение материнского капитала, являются беспрецедентными. Он также обратил внимание на снижение в стране производительности труда, которая и так была ниже, чем в странах, сопоставимых по уровню паритета покупательной способности.

Чернышенко считает, что развитие ИИ является единственным возможным спасением. Он отметил: «Мы теперь все верим только, что нас спасет искусственный интеллект, потому что, а что нас еще может спасти. … Только это новое сейчас — очень быстро меняющиеся технологии. И мы уже на него навесили KPI — 11,2 трлн рублей к 2030 году. Осталось пять лет».

По словам вице-премьера, власти планируют выпускать 15 тысяч специалистов в области ИИ, однако он сомневается, что это покроет все потребности экономики.

РСПП уже направил в Минтруд и Минэк пакет из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров, включая меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении, сообщила «Ведомостям» управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

Президент Владимир Путин в феврале 2024 года объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры», который укрепит связку образования от школы до вуза и улучшит профориентацию школьников через сотрудничество с предприятиями.

Диана Тачаева