Черная метка: в России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

В 2020—2023 годах и в первом квартале 2024 года количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 171.1 УК РФ, неуклонно росло, приводит статистику МВД России доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов. Так, в 2020 году их было 1917, а в 2023-м — 2613. Выросло при этом и количество предварительно расследованных преступлений, связанных с оборотом немаркированного товара (включая вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям): с 887 в 2020 году, до 1296 в 2023-м.