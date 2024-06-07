Черная метка: в России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

Устранение неравенства
Ввоз товаров без маркировки может стать уголовным преступлением. С таким предложением выступил Минпромторг России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива предлагает внести поправки в статью 171.1 УК РФ. Сегодня она предусматривает ответственность только за оборот контрафактной продукции внутри страны: ее производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт. Наказания же за ввоз немаркированных товаров в текущей версии закона не установлено. Санкции на поставщиков налагаются лишь за импорт контрафактного алкоголя и новых потенциально опасных психоактивных веществ.
«Такой подход фактически исключает на практике возможность привлечения к уголовной ответственности недобросовестных импортеров немаркированных товаров и ставит в неравное положение в рамках единого экономического пространства Российской Федерации организации производителей и поставщиков и организации импортеров товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», — отмечается в сводном отчете к законопроекту.
В министерстве предлагают расширить перечень наказуемых деяний, дополнив его пунктом «ввоз на территорию Российской Федерации». В случае принятия законопроекта импортерам контрафакта будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ или лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, время отработки и срок заключения увеличатся на год. При ввозе товаров в особо крупном размере штраф вырастет до полумиллиона рублей, а лишение свободы — до шести лет.
— Эта мера направлена на пресечение попадания на российский рынок незаконно ввезенной немаркированной продукции и позволит обеспечить дополнительную защиту прав потребителей, приобретающих импортную продукцию, подлежащую обязательной маркировке, — рассказали «Известиям» в Минпромторге.
Дополнительная защита
Цель нового законопроекта — усиление борьбы с контрафактом, который отнимает рынок у честных предпринимателей, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также снижает собираемость налогов, подчеркивает специалист по банкротству юридических и физических лиц, основатель и руководитель «Агентства сопровождения банкротств» Дарья Игнатенко.
— Речь идет не об ужесточении ответственности, а о том, чтобы поставить в равное положение импортеров и производителей, продавцов и покупателей товаров, подлежащих маркировке, — считает юрист.
Предложенные изменения в статье 171.1 УК РФ направлены на устранение текущего пробела в законодательстве, связанного с нарушениями маркировки товаров импортерами, указывают в пресс-службе оператора государственной системы маркировки «Честный знак». В Центре развития перспективных технологий подчеркивают, что эти изменения способствуют более эффективному применению существующих законов для предотвращения нелегальных действий импортеров и повышения уровня защиты прав потребителей от некачественной продукции.
— Предложенные изменения позволят улучшить контроль за происхождением товаров, что важно для обеспечения безопасности и доверия потребителей, — отмечает оператор.
За последние годы объем импортных товаров на российском рынке существенно вырос, обращают внимание в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Среди них — одежда, пищевые добавки, бытовые товары и пищевая продукция. Многие из ввозимых в РФ товаров подлежат обязательной цифровой маркировке.
— Если за нарушения правил маркировки внутри страны уже предусмотрена и административная, и уголовная ответственность производителей и иных участников оборота, то в отношении импортеров такой ответственности Уголовный кодекс не содержит. Поэтому внесение дополнений в УК РФ не только поставит всех участников оборота в равные условия, но и уменьшит поток нелегальной иностранной продукции на рынок, — уверены в ННЦК.
Предлагаемая Минпромторгом норма позволит обеспечить дополнительную защиту прав потребителей, согласна адвокат, кандидат юридических наук Арминэ Григорян.
— Все участники рынка, то есть отечественные и иностранные импортеры, будут равны перед законом за импорт немаркированной продукции, — убеждена она.
Однако говорить об эффективности новой нормы еще рано, ее со временем покажет правоприменение, уточняет руководитель практики «Уголовное право» юридической фирмы Bishenov&Partners Николай Титов. Дать оценку удастся лишь на основе статистики компетентных ведомств по результату наблюдений в течение нескольких лет.
Насущный вопрос
Проблема с ввозом контрафактной продукции действительно требует внимания. По информации Федеральной таможенной службы России, в период с 1 января 2020-го по 18 апреля 2024 года было получено 763 сообщения о ввозе товаров без маркировки. Из них 505 касались незаконного оборота табачных изделий. В общей сложности таможенниками было изъято 104,97 млн единиц товаров, подлежащих обязательной маркировке.
«При осуществлении таможенного контроля ввозимых товаров мобильными группами таможенных органов за указанный период выявлено 770 транспортных средств, переместивших 7 274,5 т немаркированных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации», — отмечается в сводном отчете к проекту закона. В совокупности было возбуждено 2214 дел об административных правонарушениях, 400 уголовных дел, в том числе 239 дел по статье 171.1 УК РФ.
В 2020—2023 годах и в первом квартале 2024 года количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 171.1 УК РФ, неуклонно росло, приводит статистику МВД России доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов. Так, в 2020 году их было 1917, а в 2023-м — 2613. Выросло при этом и количество предварительно расследованных преступлений, связанных с оборотом немаркированного товара (включая вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям): с 887 в 2020 году, до 1296 в 2023-м.
Большая часть контрафакта сегодня поступает из азиатских стран, отмечает Арминэ Григорян. Также в число поставщиков немаркированной продукции входят Турция и Белоруссия, дополняет Дарья Игнатенко.
Знак качества
Закон о маркировке товаров средствами идентификации был подписан президентом Владимиром Путиным 1 января 2018 года. Документ наделил правительство правом определять перечень товаров, подлежащих маркировке. Основная цель инициативы — борьба с контрафактом.
Маркировка — это контрольно-идентификационный знак (КиЗ), размещенный на упаковке, ярлыке, этикетке или таре. С его помощью можно идентифицировать товар и отследить его путь от производства до продажи или списания.
Созданием КиЗ занимается единый оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий. По плану властей, система должна охватить в будущем большую часть товаров, продающихся в России.
В настоящий момент обязательной маркировке подлежат 17 категорий товаров. В их числе табак, молочная продукция, лекарства, упакованная вода, пиво и слабоалкогольные напитки, меховые изделия, обувь
Система маркировки товаров уже доказала свою эффективность. За пять лет она сэкономила бюджету РФ 800 млрд рублей, заявил на полях ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Мы видим, что за последние годы порядка 800 млрд рублей дополнительных доходов государство получило через легализацию оборота в отдельных товарных группах. Конечно, этот показатель будет приумножаться, ведь в систему постоянно включаются новые товары», — указал министр.