Как действие ЦБ повлияет на кредиты, вклады и инфляцию

По мнению партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, решение ЦБ РФ возможно, это будет способствовать переориентации с потребления на сбережения, так как ставки по вкладам тоже вырастут, но и здесь же, все кто хотел выгодно разместить уже это сделали и дальше необходим значительный рост ставки, для кардинального пересмотра предпочтений вкладчиков. Еще одним из эффектов от повышения будет отвлечение средств с фондового рынка, считает он.