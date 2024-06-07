Как действие ЦБ повлияет на кредиты, вклады и инфляцию

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.
«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», — поясняет регулятор в своем заявлении.
Смена прогноза
При этом впервые с момента повышения ставки до 16% с декабря 2023 года регулятор четко заявил о сложностях достижения цели по снижению инфляции до 4%.
«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — отмечает ЦБ РФ.
По его прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели 4% в 2025 году.
Ставки в рост
«Баталии “за” и “против” повышения ключевой ставки шли все последние недели, — рассказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — На ожиданиях монетарного ужесточения ЦБ на рынке сильно упали акции, а облигации достигли двухлетнего дна; был переток в безрисковые фонды ликвидности. Но рубль от этого ощущал поддержку».
Он назвал факторы в пользу увеличение ставки:
1. Повышенная инфляция и ценовые ожидания населения.
2. Сохраняющийся дефицит рабочей силы.
3. Все еще не поспевающее предложение товаров и услуг за расширенным внутренним спросом.
«Тем не менее регулятор подошел к вопросу рационально — пауза удерживается, но риторика ужесточилась», — отметил он.
«Если проинфляционные риски будут преобладать, экономика продолжит активно расширяться, а рынок труда будет жестким (спрос выше предложения и рост зарплат), то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий — вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п. (до 18%)», — прогнозирует Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер».
По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, Банк России на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев назвал решение регулятора неожиданным. «Немногие давали прогноз о том, что ставка останется без изменений. Последний консенсус-прогноз давал 20−25% на такую вероятность», — пояснил он.
Экономист обратил внимание, что впервые за долгое время ЦБ в релизе указал, что допускает возможность увеличения ставки на ближайшем заседании 26 июля. «Стало понятно, что баланс рисков смещается в сторону проинфляционных. Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании существенно выросла после сегодняшнего решения ЦБ», — отметил Олег Абелев.
Антон Прокудин, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» также подчеркнул, что следующее заседание ЦБ будет опорным и вероятность повышения ставки на следующем заседании выросла. По его оценке, всему виной продолжение быстрого роста кредитования, что привело к росту денежной массы М2 выше 1,5% в месяц. А для достижения 4% таргета по инфляции М2 должен расти на 0,7% в месяц. «И это возможно только при сильном замедлении кредитования», — пояснил Антон Прокудин.
«На наш взгляд, текст пресс-релиза выглядит как подготовка рынка к повышению ставки в конце июля, если не случится положительных изменений в части баланса инфляционных рисков», — рассказал Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».
По мнению партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, решение ЦБ РФ возможно, это будет способствовать переориентации с потребления на сбережения, так как ставки по вкладам тоже вырастут, но и здесь же, все кто хотел выгодно разместить уже это сделали и дальше необходим значительный рост ставки, для кардинального пересмотра предпочтений вкладчиков. Еще одним из эффектов от повышения будет отвлечение средств с фондового рынка, считает он.
Вклады или ценные бумаги?
«Поскольку ожидания рынка были пессимистичны, что и вылилось в обвал акций, облигаций и стойкость рубля, то по факту решения ЦБ может быть возвратное движение финансовых инструментов», — считает Михаил Зельцер.
Акции. В пятницу индекс МосБиржи резко вырос после решения ЦБ на 1%. По оценке Игоря Додонова, аналитика ФГ «Финам», фондовый рынок весьма позитивно воспринял сегодняшнее решение центробанка, поскольку не реализовались худшие сценарии, предполагавшие повышение ставки на 1−2 п.п.
«Думаю, на какое-то время инвесторы вздохнут с облегчением, и опасения по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране отойдут на второй план. В связи с этим мы можем увидеть продолжение положительной коррекции на рынке акций», — прогнозирует он.
«Удержание ставки на прежнем уровне в целом позитив для рисковых бумаг, поскольку нет необходимости пересчитывать дисконты и снижать оценку стоимости бизнеса корпораций, — считает Михаил Зельцер. — Индекс МосБиржи после сильного майского падения на 12% может продолжить восстановление. Ориентир индекса вверх на лето — область 3300−3400 пунктов».
Облигации. ОФЗ сильно потеряли в цене и уже на уровнях кризисной весны 2022 года. По оценке аналитика, ставки доходности под 15% отражают лишь сиюминутные опасения. «По нашим оценкам, худшее позади, а впереди — если купить бумаги сейчас — высокая фиксированная доходность на следующие годы», — прогнозирует он.
Вклады и кредиты. Рыночные ставки копируют динамику ставки ЦБ, но иногда даже опережают. В последние дни ряд банков значительно повысили проценты по вкладам, но там есть нюансы по времени и суммам.
Пока еще можно открыть высокодоходный вклад, но по мере окончания циклам ужесточения ДКП ЦБ и депозитные программы не будут столь привлекательными, ожидает Михаил Зельцер. По его мнению, с дорогими кредитами «без пущей надобности» можно и подождать — в будущем ставки должны пойти на снижение.
По оценке Юрия Кравченко, первая реакция инвесторов на рынке облигаций достаточно позитивная — цены растут, доходности снижаются. «Однако мы полагаем, что эйфория быстро сойдет на нет», — отметил он. В этой ситуации вполне логичным выглядит недавнее повышение ставок по вкладам на полгода у крупнейшего банка РФ до 18%.
«После этого кредитные ставки также двинулись вверх», — отметил он и не исключил, что в ближайшее время этому примеру последуют и другие менее крупные кредитные организации. По его оценке, максимальная доходность по вкладам может приблизиться к 20%, а кредитные ставки выйдут на новые исторические пики.
По прогнозу Натальи Ващелюк, старшего аналитика УК Первая, вероятнее всего, продолжится умеренной повышение процентных ставок на 1−2 п.п. По данным портала Финуслуги, по состоянию на 30 мая средняя ставка по потребительским кредитам в топ-20 российских банков составляла 29,63%, увеличившись за предшествующую неделю на 0,09 п.п.
«Банки заранее начали готовиться к возможному подъему ключевой ставки. Поскольку этого не произошло, каких-то существенных изменений стоимости кредитования я не жду, хотя кредитные ставки, вероятно, продолжат плавно повышаться с учетом увеличения вероятности ужесточения монетарной политики в стране в среднесрочной перспективе», — прогнозирует Игорь Додонов.
Что будет с рублем
Жесткость Центробанка всегда укрепляет рубль. По мнению Михаила Зельцера, поэтому и максимумы рубля с начала года, а доллар под давлением ниже 89, евро у 96, а юань — 12,2 рубля. «По нашим оценкам, инвалюты могут уже нащупать локально дно и оттолкнуться вверх. Отскок доллара может привести пару USD/RUB выше 90, а по максимумы технически видится 91 — как середина диапазона многомесячного боковика», — рассказал он. Для евро ориентир выше 98, а юань летом может быть поближе к 12,5, прогнозируют в БКС. «О девальвации рубля речи по-прежнему не идет — валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров на страже нацвалюты надолго», — подчеркнул Михаил Зельцер.
«Мы полагаем, что сохранение ключевой ставки 16% с высокой вероятностью дальнейшего повышения окажет среднесрочную поддержку рублю», — отметил Михаил Васильев. По его прогнозу, в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 87−92 за доллар, 95−100 за евро, 12,0−12,7 за юань.
По словам Юрий Кравченко, для рубля пятничное решение ЦБ РФ влияние будет нейтральным, так как в существенной степени динамика курса сейчас определяется стабильностью притока экспортной выручки и сложностями во внешних расчетах за импорт. «Позиции рубля в ближайшее время, вероятно, будут крепкими как благодаря высоким процентным ставкам, так и за счет поступления на валютный рынок экспортной выручки, считает Наталья Ващелюк.
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