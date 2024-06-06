В Минэкономразвития допустили повышение прогноза по инфляции

По его словам, пик годовой инфляции придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется снижение. «Мы видим действие разовых факторов в последние недели — индексацию тарифов на общественный транспорт, в июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась», — сказал он.