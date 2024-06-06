В Минэкономразвития допустили повышение прогноза по инфляции

«Если у нас импорт, реагируя на курс, подвосстановится, потому что сейчас он все-таки слишком низкий, то это дополнительное будет предложение на рынке. Мы также видим, что меры Центрального банка, в том числе процентные ставки, работают, депозиты действительно ощутимо выросли за последние месяцы», — отметил представитель ведомства.
По его словам, пик годовой инфляции придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется снижение. «Мы видим действие разовых факторов в последние недели — индексацию тарифов на общественный транспорт, в июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась», — сказал он.
В апреле министерство уже повышало свой прогноз по инфляции на 2024 год — с 4,5% до 5,1%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 6 июня на макроэкономической сессии ПМЭФ заявила, что Банк России установил себе в качестве KPI на 2025 год достижение цели по уровню инфляции в 4%. «Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель — 4%», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о KPI на следующий год. По данным Росстата, инфляция в России к 3 июня с начала года составила 3,13%. По данным Минэкономики, годовая инфляция достигла 8,17%.
Банк России 26 апреля повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3−4,8%. В последней версии прогноза от февраля 2024 года прогноз по инфляции на этот год был 4−4,5%. Прогноз на 2025−2026 годы по инфляции ЦБ не менял — к целевому показателю в 4% рост цен вернется уже в 2025 году.