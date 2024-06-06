Удвоение российского фондового рынка. Как попасть в плюс

Рост интереса к внутренне-ориентированным секторам
Российская экономика растет самыми высокими темпами за 10 лет. Одна из главных причин — резкое увеличение госрасходов с 2022 года. В условиях ограниченных трудовых ресурсов это приводит к росту зарплат и доходов населения. Целесообразно участвовать в этом тренде, приобретая акции компаний, ориентированных на внутреннего потребителя. Это, в первую очередь, потребительский и финансовый секторы.
Решение стратегической задачи повышения производительности труда в условиях дефицита кадров требует серьезных затрат на автоматизацию процессов, в том числе на импортозамещение. Эти тренды стоит отыгрывать через приобретение бумаг компаний ИТ-сектора.
Поэтому потребительский, финансовый и ИТ-секторы — по нашему мнению, фавориты на рынке акций в 2024 г.
Переезд компаний из недружественных стран — ускорение процессов редомициляции
Первое, что важно понимать про процессы редомициляции — они способствуют снижению риска, что права акционера в российской инфраструктуре будут как-то ущемлены через невозможность участия в корпоративных процедурах. Поэтому «переезд» в Россию повышает фундаментальную привлекательность акций этих компаний для российского инвестора.
Второй важный момент, связанный с редомициляцией, — возобновление дивидендных выплат. Большинство квазироссийских компаний перестали выплачивать дивиденды после нарушения трансграничных междепозитарных связей. Невозможность обеспечить выплаты всем без исключения акционерам, независимо от места учета и хранения их бумаг, было главной причиной таких решений. Переезд компаний в российскую юрисдикцию снимает эти препятствия. Возобновление дивидендных выплат (в ряде случаев ожидается также выплата «пропущенных» дивидендов) — это значимый фактор повышения инвестиционной привлекательности компаний для розничных инвесторов.
Наконец, редомициляция увеличивает предложение акций на рынке. Бумаги, приобретенные российскими и дружественными инвесторами во внешнем контуре после перерегистрации компании в РФ, оказываются на Мосбирже в свободном обращении. Этот навес предложения из купленных с существенным дисконтом бумаг способен оказать выраженное среднесрочное негативное давление на котировки. В отдельных случаях, даже заставляя корпорации выходить на рынок с выкупом собственных акций для поддержания ценовой стабильности.
Наконец, с «приземлением» бумаг из внешнего контура связано увеличение ликвидности и емкости внутреннего рынка. Заработав на таком арбитраже, люди идут покупать те же облигации, чтобы зафиксировать высокие процентные ставки на долгий срок и стать рантье.
Бум IPO
Выход компаний на биржу и широкое использование рынка капитала для реализации бизнес-амбиций — ещё один важный тренд на российском рынке. Базовой причиной здесь остаются высокие процентные ставки и «голод» инвесторов по динамично растущим компаниям.
Уход западных инвесторов и превалирование на рынке розничного инвестора заставил инвестбанкиров умерить свои аппетиты и обратить взор с «единорогов» на средние компании — лидеров в своих нишах. В результате мы увидели более десятка IPO менее чем за год и насыщенный пайплайн на ближайшие месяцы.
Это тот случай, когда интерес инвесторов вложиться в растущие истории совпадает с желанием компаний привлечь средства на развитие. В результате российский фондовый рынок трансформируется, снижается доля сырьевых компаний, появляются компании из совершенно новых отраслей. В теории широкая отраслевая диверсификация должна повысить устойчивость фондовых индексов к шокам, а также дать необходимое разнообразие инвесторам для формирования собственных инвестпортфелей.
Выход на биржу новых компаний создаёт навес предложения, что может сдерживать «ралли» на рынке акций. Однако это нормальный процесс по трансформации сбережений в инвестиции, поэтому в целом то, что он набирает активность после продолжительного перерыва — позитивный фактор для рынка.
Объём новых размещений растёт, что отражает возрастающую глубину российского фондового рынка. Если в 2022 г. объёмы биржевых IPO не превышали 10 млрд руб., то теперь уже заявляются книги объёмом 15−20 млрд руб. И рынок заполняет их.
Растущий интерес к фондам денежного рынка
Стремительный подъем процентных ставок в 2023 году, а также перспектива их длительного удержания привели к росту интереса к фондам денежного рынка. На рынке не так много инструментов, выигрывающих от роста ключевой ставки, фонды денежного рынка одни из них. Они защищают сбережения в период подъема ставок и падения доходности акций, облигаций и валюты, обеспечивают высокую надежность, доходность и ликвидность инвестиционных портфелей.
Это подтверждает и интерес инвесторов — по итогам первого квартала 2024 года, СЧА БПИФ денежного рынка уже превысила 250 млрд рублей. Больше половины рынка (58%) приходится на БПИФ «Ликвидность». Уверен, что в ближайшие годы эта тенденция продолжится и можно будет увидеть существенный рост доли этого инструмента в портфелях инвесторов.
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