Удвоение российского фондового рынка. Как попасть в плюс

Стремительный подъем процентных ставок в 2023 году, а также перспектива их длительного удержания привели к росту интереса к фондам денежного рынка. На рынке не так много инструментов, выигрывающих от роста ключевой ставки, фонды денежного рынка одни из них. Они защищают сбережения в период подъема ставок и падения доходности акций, облигаций и валюты, обеспечивают высокую надежность, доходность и ликвидность инвестиционных портфелей.