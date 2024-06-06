Российский рынок покажет намерения на ближайшие сессии

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,8%, продолжив коррекционное восстановление от многонедельных минимумов, но не устояли у пиков дня. Рублевый индикатор развернулся недалеко от сопротивления 3250 пунктов. Индекс РТС отступил от отметки 1150 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют потенциал краткосрочного восстановления в район 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,70 руб, 96,50 руб и 12,21 руб соответственно и продолжая торговлю у годовых максимумов 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может продемонстрировать неуверенность и продолжить отступление от ближайших сопротивлений. Тем не менее в целом потенциал краткосрочной коррекции в РФ еще не исчерпан, хотя среднесрочный восходящий тренд оказался под вопросом. В четверг на Мосбирже начнутся торги акциями Элемент, а АФК «Система», которая владеет компанией вместе с Ростехом, намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО. За рубежом главным событием дня станет заседание ЕЦБ, от которого ждут первого в этом цикле снижения процентных ставок.
События дня
- начало выборов в Европарламент
- розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
- итоги заседания ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
- финансовые результаты АФК «Системы» за 1-й кв 2024 г по МСФО
- акции Элемента начнут торговаться на Мосбирже
- акции Займер последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 2
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