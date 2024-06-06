Российский рынок покажет намерения на ближайшие сессии

В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может продемонстрировать неуверенность и продолжить отступление от ближайших сопротивлений. Тем не менее в целом потенциал краткосрочной коррекции в РФ еще не исчерпан, хотя среднесрочный восходящий тренд оказался под вопросом. В четверг на Мосбирже начнутся торги акциями Элемент, а АФК «Система», которая владеет компанией вместе с Ростехом, намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО. За рубежом главным событием дня станет заседание ЕЦБ, от которого ждут первого в этом цикле снижения процентных ставок.