Решетников: повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях

«Повышение налогов на бизнес в общем и целом может сказаться позитивно на инвестициях, если мы правильно настроим те механизмы, которые сейчас заложены. Это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных налоговых вычетов, которые в налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам ресурс на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв в темпах экономического роста, существенно добавить его в качестве. За счет того, что инвестиции пойдут в отрасли, которые нам необходимы, в том числе с привязкой к таксономии», — сказал министр.э.