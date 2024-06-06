ПМЭФ-2024. День второй. Главное

Сделки
Wildberries подписала с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group соглашение о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона, сообщил исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в строительстве спортивного комплекса «Хоккейный город Сколково». Объем финансирования оценивается в 3 млрд руб.
ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 млрд руб. для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций.
ВТБ и «ТранзитСити» подписали соглашение о финансировании строительства придорожной социальной инфраструктуры вдоль автомобильных федеральных трасс. Объем финансирования составит 1 млрд руб.
ВЭБ профинансирует проекты ПАО «РусГидро» по строительству и модернизации станций на Дальнем Востоке в рамках «Фабрики проектного финансирования». Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. «Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд рублей», — сказал председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 кг. Соглашение подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд руб.
КамАЗ планирует построить в Москве первый в стране роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор набережночелнинского предприятия Сергей Когогин и первый вице-премьер страны Денис Мантуров.
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Добыча нефти в России в текущем году может составить 505−515 млн тонн, скорее ближе к верхней границе диапазона, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Мы будем где-то по уровню от 505 млн до 515 млн тонн. Ближе, мне кажется, к 515 млн тонн. Это будет известно точнее в конце года, поскольку у нас в течение года, вы знаете, идут разные корректировки», — сказал Новак. Таким образом, добыча в РФ может упасть до минимума кризисного 2020 года, по итогам которого страна произвела 512,8 млн тонн нефти.
Минкульт планирует пересмотреть правила выдачи прокатных удостоверений, рассказал глава департамента кинематографии Дмитрий Давиденко. По его словам, перед выпуском картины в прокат будут учитывать в том числе тот факт, соответствует ли она традиционным ценностям.
Главными задачами для развития российской экономики являются развитие рынка капитала, обеспечение открытости и «удержание лидерства» в технологической сфере, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она также считает важным в условиях изменений в налоговую систему сделать налог на прибыль таким, чтобы он «не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции». Она выступила против расширения льготных программ и сообщила, что Центробанк будет сохранять высокие ставки.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин ожидает повышения ключевой ставки. «Услышав о том, что Эльвира Набиуллина решила довести инфляцию до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — сказал он телеканалу «Россия 1».
Стоимость решений на базе искусственного интеллекта в ближайшие годы радикально упадет, сейчас они очень дорогие и получать от них экономический эффект очень тяжело, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Также он пообещал, что Сбербанк постарается сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли.
И. о. вице-премьера правительства—и. о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов рассказал «РИА Новости», что в регионе началась национализация активов украинских бизнесменов.
Во втором чтении налоговых поправок Госдума рассмотрит предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) замечания. «Это и введение понятия “федеральный инвестиционный налоговый вычет”, это и отказ от курсовых экспортных пошлин — мы с прошлого года убеждали, что эта мера несистемная, это и продление действия целого ряда режимов», — сказал глава РСПП Александр Шохин.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти не планируют складывать в «кубышку» собранные после налоговых изменений средства. «Все, что соберем, сбалансированно отдадим», — пообещал он.
Легко уйти от налогообложения в РФ не получится, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. По его словам, в 2025 году социальные налоговые вычеты будут предоставляться в автоматическом режиме.
Потери Европы от сокращения импорта российского газа составили €700 млрд, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, к концу года показатель достигнет €1 трлн. «Это связано не только с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности, но это связано еще с тем, что очень большие индустриальные потери в Европе», — сказал он ТАСС.
Бразилия хотела бы восстановить прямые рейсы из РФ, заявил «Ъ» бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. «Тем более у нас это уже было много лет назад. Было бы желательно вернуть это поскорее», — подчеркнул дипломат. По его словам, Бразилия хотела бы видеть у себя «больше и больше российских туристов», тем более что россиянам не нужна виза для визита в страну.
Несмотря на подписание крупного газового контракта с Азербайджаном, Будапешт не намерен отказываться от поставок российского топлива, заявил «Ъ» глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Когда мы говорим о диверсификации, мы не имеем в виду замену одного источника другим. Мы говорим о появлении большего количества поставщиков энергии. Поэтому мы никогда не отказываемся от надежных партнерств. Но чем больше у вас источников, тем вы, безусловно, в большей безопасности», — заявил министр.