ПМЭФ-2024. День второй. Главное

Добыча нефти в России в текущем году может составить 505−515 млн тонн, скорее ближе к верхней границе диапазона, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Мы будем где-то по уровню от 505 млн до 515 млн тонн. Ближе, мне кажется, к 515 млн тонн. Это будет известно точнее в конце года, поскольку у нас в течение года, вы знаете, идут разные корректировки», — сказал Новак. Таким образом, добыча в РФ может упасть до минимума кризисного 2020 года, по итогам которого страна произвела 512,8 млн тонн нефти.