Новак заявил, что цена на нефть в 2024 году составит $80−85

«За четыре месяца цена была $84. Я думаю, будет [в 2024 году] цена примерно $80−85 до конца года», — сказал он.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE по данным на 17:07 мск растет на 0,28%, до $78,88 за баррель.
Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня договорились о продлении на третий квартал добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых придерживаются восемь стран альянса. При этом с третьего квартала планируется постепенное восстановление этих объемов добычи. Кроме того, альянс продлил основные параметры сделки и добровольные сокращения в объеме 1,66 млн б/с на весь 2025 год. Позднее стоимость нефти марки Brent менее чем за сутки снизилась более чем на $3 и опускалась ниже отметки в $77 за баррель. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что на нефтяной рынок давят в том числе и фундаментальные факторы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.