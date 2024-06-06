Новак заявил, что цена на нефть в 2024 году составит $80−85

Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня договорились о продлении на третий квартал добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых придерживаются восемь стран альянса. При этом с третьего квартала планируется постепенное восстановление этих объемов добычи. Кроме того, альянс продлил основные параметры сделки и добровольные сокращения в объеме 1,66 млн б/с на весь 2025 год. Позднее стоимость нефти марки Brent менее чем за сутки снизилась более чем на $3 и опускалась ниже отметки в $77 за баррель. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что на нефтяной рынок давят в том числе и фундаментальные факторы.