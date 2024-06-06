Мифологика: что мешает россиянам инвестировать

Это исследование было презентовано в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Финансы Mail.ru познакомились с исследованием.
Так, 59% россиян уверены, что для успешных инвестиций необходимо обладать специальным экономическим образованием, 60% — уповают на государство, вменяя ему обеспечение сохранности сбережений и инвестиций, 53% — считают, что занятие инвестициями отнимает слишком много времени. Чаще всего предубеждениям подвержены представители поколения Х и бумеров, женщины, граждане без образования или с достатком ниже среднего.
По данным исследования, значение субиндекса «Отсутствие барьеров на пути к регулярным вложениям» в мае 2024 составило 51,5 п. из 100 возможных, что на 3,2 п. ниже, чем в феврале 2024 г. Результаты говорят о росте числа людей, имеющих барьеры для инвестирования, что связано с широким распространением стереотипов о рисках вложений.
Изменились и представления россиян о минимальной сумме для инвестирования. Если в феврале 2024 года медианное значение, которое наши граждане считали минимальным для инвестирования, составляло 10 тысяч рублей, то в мае этого года показатель вырос до 30 тысяч рублей.
При этом среди россиян, уже имеющих непосредственный опыт инвестиций, мифы распространены гораздо меньше. Среди инвесторов значение субиндекса «Отсутствие барьеров на пути к регулярным вложениям» в мае составило 75,1 п. из 100 возможных, что на 5,4 п. выше, чем в феврале 2024.
Согласно исследованию, количество инвесторов, согласных с высказыванием «Можно самостоятельно освоить основы инвестирования и делать грамотные вложения», увеличилось с 75% до 85%. А доля считающих, что «Инвестирование — занятие для спекулянтов, приносящее легкие деньги», наоборот снизилась — с 22% до 17%.
«Очень показательно, что среди инвесторов реже, чем среди россиян в целом, распространены мифы об инвестировании. Таким образом, можно констатировать, что переход от теории к практике, реализация своих навыков, создание комфортной среды для потенциальных инвесторов — по-прежнему остаются важными задачами и финансовой индустрии, и регулятора», — отметил руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.
Результаты исследования также подчеркивают необходимость продолжать работу по укреплению базовых знаний для формирования накоплений. Согласно исследованию, только 57% граждан знают, что для совершения сделок на бирже нужно иметь брокерский счет. Столько же россиян осведомлены о том, что банковские вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.
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