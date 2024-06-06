Мифологика: что мешает россиянам инвестировать

Так, 59% россиян уверены, что для успешных инвестиций необходимо обладать специальным экономическим образованием, 60% — уповают на государство, вменяя ему обеспечение сохранности сбережений и инвестиций, 53% — считают, что занятие инвестициями отнимает слишком много времени. Чаще всего предубеждениям подвержены представители поколения Х и бумеров, женщины, граждане без образования или с достатком ниже среднего.