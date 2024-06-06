Как и почему должна измениться российская экономика

Очевидно, что инновации невозможны без существенных инвестиций. Анализ структуры инвестиций в основной капитал компаний в России показывает, что до 80 процентов — это их собственные ресурсы. По оценкам как Международного валютного фонда, так и Банка России, существенная часть иностранных капиталовложений в российскую экономику была по своей сути фикцией: через схемы раунд-трипинга (вывод средств за рубеж и их последующее возвращение под видом иностранных вложений) оборачивалось по разным расчетам от 23 до 70 процентов всех «иностранных» инвестиций. Таким образом, существенная часть экономического роста и прежде обеспечивалась за счет сохранения добавленной стоимости внутри страны и внутренних инвестиций.