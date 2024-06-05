Тинькофф-банк переименован в Т-банк

«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели “Т” в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — уточняется в пресс-релизе.