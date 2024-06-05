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Тинькофф-банк переименован в Т-банк

Финансовая группа «ТКС Холдинг» объявила о переименовании Тинькофф-банка в Т-банк.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении на сайте группы говорится, что смена названия — это новый этап развития бренда.

В банке рассказали, что будут постепенно обновлять названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов. Т-банк заверил, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме, и перевыпускать карты не нужно.

«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели “Т” в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — уточняется в пресс-релизе.