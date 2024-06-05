Нефть. О российском экспорте, запасах США и алгоритмических трейдерах

Нефть марки Brent пришла в блок консолидации $76−78 за баррель и пока стабилизировалась в районе $77,5 за баррель. По данным СМИ, недавнее падение могло быть усилено алгоритмическими трейдерами. В результате, котировки ушли в зону перепроданности.
Уровни, на которых нефть торгуется сегодня, могут быть интересны широкому кругу покупателей. Так, начинают поступать сообщения о возобновлении покупок нефти в стратегический резерв США.
Новостной фон
∙ Согласно прогнозу Американского института нефти (API), за прошлую неделю запасы сырой нефти в США подскочили на 4,052 млн баррелей, после резкого снижения на 6,49 млн баррелей неделей ранее. Рынок ожидал рост в 1,9 млн баррелей. Сегодня данные API подтвердит или опровергнет Управление энергетической информации.
∙ Алгоритмические трейдеры усилили падение цен на нефть.
∙ Россия сокращает морской экспорт нефти 4-ю неделю подряд — данные Bloomberg.
∙ По данным S&P Global, в мае поставки нефти Urals из российских портов упали на 10% м/м и достигли полугодового минимума. Причина — сокращение потоков нефти в Индию.
∙ Греция сдерживает торговлю российской нефтью с помощью продолжительных военных учений. Однако трейдеры уже нашли новое место для перевалки нефти с судна на судно.
∙ Законодатели Палаты представителей США обвиняют Exxon Mobil и Chevron в сговоре c ОПЕК. «Крупные производители нефти, похоже, вступают в сговор друг с другом и иностранными картелями, чтобы поддерживать высокие цены, увеличивая свои прибыли за счет американских потребителей», — заявили законодатели.
∙ Согласно исследованию Reuters, в мае добыча нефти странами ОПЕК выросла, так как рост экспорта со стороны Ирака и Нигерии компенсировал влияние добровольных сокращений других участников картеля.
∙ США могут ускорить темпы пополнения стратегического резерва нефти — заявила вчера министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.
Пока нефть вырисовывали «мертвый крест», фьючерсы на природный газ в США сформировали крест золотой — короткая скользящая средняя пересекла длинную снизу вверх. Это можно расценивать как бычий сигнал. На этой неделе актив продолжает консолидацию в блоке проторговки прошлого лета.
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