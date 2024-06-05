Нефть. О российском экспорте, запасах США и алгоритмических трейдерах

Нефть марки Brent пришла в блок консолидации $76−78 за баррель и пока стабилизировалась в районе $77,5 за баррель. По данным СМИ, недавнее падение могло быть усилено алгоритмическими трейдерами. В результате, котировки ушли в зону перепроданности.