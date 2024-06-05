Напиток избранных: останется ли доступным вино

И изменить эту ситуацию не получается, несмотря на то, что в стране реализуется госпрограмма, которая всеми силами вроде пытается помочь российскому рынку вина, российским виноделам, рассказал Вадим Дробиз. В 2021 году правительство утвердило правила господдержки виноградарей в рамках отраслевого федпроекта федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». «Одна из его целей — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки», — отмечается в документе.