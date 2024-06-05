Напиток избранных: останется ли доступным вино

Акцизы на вино выросли в России с 1 мая в три раза, но это мера значительно скажется только на импортных винах, так как для российских производителей предусмотрен налоговый вычет.
«Ставка акциза для производителей вина из российского винограда компенсируется. Реальная нагрузка на производителя выросла незначительно», — сообщил заместитель генерального директора винодельни «Кубань-вино» Евгений Емельянов в рамках «Недели российского ретейла».
Делёж полок
Половину российского рынка занимают импортные вина. С каждым повышением акцизов их ассортимент уходит в ценовой диапазон выше 600 рублей, но доля зарубежных вин на прилавках пока не снижается. Тем временем, российские компании увеличивают выпуск отечественного вина.
Производство вина в России в январе-апреле 2024 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина в ходе «Недели российского ретейла».
Она отметила, что темп закладки виноградников в 2024 году не снижается — не менее 6 тыс. га в года. А их общая площадь превышает 105 тыс. га.
«Что касается реализации, продаж, традиционно реализация вина у нас увеличивается. Она увеличилась и по 2023 году. Такая же динамика у нас за четыре месяца этого года. Наиболее большой рост показывает сегмент игристого вина — за четыре месяца это практически 14%», — рассказала Ирина Федина.
Винам из НАТО — нет
Правительство РФ рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозных пошлин в 200% для вин из стран НАТО, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. В ФТС сразу назвали запретительными такие пошлины на импортное вино в 200%.
С 1 августа 2023 года правительство уже повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Одновременно Минпромторг предложил увеличить долю российского вина в ценовом сегменте дороже 600 рублей.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе «Недели российского ретейла» предложил поработать над тем, чтобы «доля дорогих вин наших была существенно выше». По его словам, «сети преимущественно стараются брать что-то совсем дешевое».
По данным Роскачества, доля российских вин в продажах в дорогом ценовом сегменте (от 600 рублей и выше) составляет 6%. А в объемах продаж вин по цене до 400 рублей доля российских достигает 76%, при цене до 600 рублей — 94%. Доля российских вин в выручке — в денежном выражении — на рынке составляет 32%, доля импортных — 68%. В целом в натуральном выражении доля российских тихих вин на отечественном рынке занимает 52%, игристых — 68%.
Напиток избранных
По мнению Вадима Дробиза, директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», решение о заградительных пошлинах на импортное вино не повлияет на качество вина на российских прилавках.
«Низкого качества вина на российском рынке, практически нет, даже российского. Все вино, которое продаётся у нас — вполне нормального качества. Но чем выше качество, тем вино дороже. Но откровенно плохого вина в России в продаже нет», — отметил он.
По оценке эксперта, российские виноделы хотели бы увеличивать быстрее производство и продажи, но не получается. С 2017 года доля российского тихого вина на отечественном рынке составляет примерно 50%, а еще половина приходится на импортное.
И изменить эту ситуацию не получается, несмотря на то, что в стране реализуется госпрограмма, которая всеми силами вроде пытается помочь российскому рынку вина, российским виноделам, рассказал Вадим Дробиз. В 2021 году правительство утвердило правила господдержки виноградарей в рамках отраслевого федпроекта федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». «Одна из его целей — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки», — отмечается в документе.
«Не получается увеличить долю российского вина, потому что во всем мире основная масса рынка вина в любой стране это — дешёвое народное вино. У нас такого рынка в принципе нет», — подчеркнул Вадим Дробиз.
Он напомнил, что в России до 2020 года роль такого дешёвого вина играли винные напитки, которые стоили, как минимум, в 1,5 раза дешевле вина. Но с 2020 года на них резко подняли ставку акциза и этот рынок исчез.
«За последние 10−12 лет в России резко выросло качество российского вина, и оно конкурирует теперь только с импортным вином. А потребитель импортного вина — это исключительно средний класс», — пояснил эксперт.
Чтобы изменить эту ситуацию, в прошлом году были резко повышены акцизы на вино — в 3 раза, считает Вадим Дробиз. Отечественные виноделы, которые используют российский виноград, имеют право на вычет из суммы акциза, а импортное вино в итоге заметно подорожало.
«Теперь цена импортного вина может вырасти в 2 раза», — предупредил он. Цена бутылки импортного вина может уйти за 1000 рублей, а любители доступного алкоголя могут переключиться на более дешевый алкоголь, не исключает эксперт.
«Все переполнено информацией о великолепном российском вине, а потеснить импортный объём не удаётся. Потому что около 70% розничной продажи импортного вина осуществляют федеральные сети, а федеральные сети сами импортируют эту продукцию», — пояснил эксперт. И сети заинтересованы в принципе в недорогом вине, а не только в доступном импортном вине.
«Повышение акцизов на эти 200% сразу поднимет цену импортных европейских вин выше 1 000 рублей. И конкуренции у российских виноделов не будет», — прогнозирует Вадим Дробиз.
Найти баланс
Повышение ввозных таможенных пошлин является одним из действенных инструментов протекционизма внутреннего рынка любого государства, считает Андрей Гиринский к.э.н., доцент экономического факультета РУДН. По его оценке, пошлины в 200% могут привести к сокращение поставок импортного вина из-за падения реального платежеспособного спроса: импортное вино подорожает в разы и его перестанут покупать.
«Вместе с тем это высвобождает дополнительную потребительскую нишу рынка для отечественного производителя, что должно благоприятно сказаться на расширении производства и увеличении количества рабочих мест», — отметил экономист.
По его оценке, введение новых акцизов с 1 мая также подтолкнет цены на остальную алкогольную продукцию в сторону повышения. «Необходимо найти баланс между размером протекционистских мер путем повышения таможенных пошлин с одной стороны и нахождением оптимальных ценовых ориентиров на продукцию отечественного производителя», — подчеркнул Андрей Гиринский.
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