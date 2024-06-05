Банк «ФК Открытие» добился удовлетворения иска к Credit Suisse на $18,6 млн

«ФК Открытие» также просил запретить любые регистрационные действия, направленные на отчуждение акций и долей, принадлежащих иностранному банку, и запретить Федеральной налоговой службе Москвы вносить изменения в ЕГРЮЛ по этим акциям и долям. Суды рассмотрели ходатайство и нашли его необоснованным.