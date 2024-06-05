Банк «ФК Открытие» добился удовлетворения иска к Credit Suisse на $18,6 млн

Основание для иска — убытки, которые Credit Suisse причинил, не исполнив соглашение о предоставлении синдицированного кредита от 28 ноября 2019 года. Третье лицо в деле — JSCB Uzpromstroybank (Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный банк, Ташкент).
Одновременно с иском «ФК Открытие» подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста $18,6 млн на счетах швейцарского банка, запрета распоряжаться акциями и долями в уставном капитале в размере 99,99%.
«ФК Открытие» также просил запретить любые регистрационные действия, направленные на отчуждение акций и долей, принадлежащих иностранному банку, и запретить Федеральной налоговой службе Москвы вносить изменения в ЕГРЮЛ по этим акциям и долям. Суды рассмотрели ходатайство и нашли его необоснованным.
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