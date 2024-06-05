Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк «ФК Открытие» добился удовлетворения иска к Credit Suisse на $18,6 млн

5 июня 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «ФК Открытие» о взыскании $18,6 млн с Credit Suisse AG (Швейцария) в рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения.

Источник: РИА "Новости"

Основание для иска — убытки, которые Credit Suisse причинил, не исполнив соглашение о предоставлении синдицированного кредита от 28 ноября 2019 года. Третье лицо в деле — JSCB Uzpromstroybank (Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный банк, Ташкент).

Одновременно с иском «ФК Открытие» подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста $18,6 млн на счетах швейцарского банка, запрета распоряжаться акциями и долями в уставном капитале в размере 99,99%.

«ФК Открытие» также просил запретить любые регистрационные действия, направленные на отчуждение акций и долей, принадлежащих иностранному банку, и запретить Федеральной налоговой службе Москвы вносить изменения в ЕГРЮЛ по этим акциям и долям. Суды рассмотрели ходатайство и нашли его необоснованным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»