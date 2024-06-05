Аксаков назвал ошибочной программу по льготной ипотеке на новостройки

«Я считаю, что это (льготная ипотека на новостройки — прим. ТАСС) ошибочная программа, которая простимулировала значительное увеличение роста стоимости жилья. В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах. С окончанием программы жилье станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки», — сказал Аксаков.