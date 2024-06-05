Аксаков назвал ошибочной программу по льготной ипотеке на новостройки

«Я считаю, что это (льготная ипотека на новостройки — прим. ТАСС) ошибочная программа, которая простимулировала значительное увеличение роста стоимости жилья. В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах. С окончанием программы жилье станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки», — сказал Аксаков.
Он отметил, что с уходом с рынка этой программы «жилье будет продаваться по разумным ценам, а не по взвинченным, завышенным от спроса». «Оно станет более доступным, конечно. Не надо будет льготной ипотечной программы, достаточно будет обычной ипотечной программы», — добавил он.
Срок действия масштабной программы льготной ипотеки установлен до 1 июля 2024 года. Согласно условиям, ставка не превышает 8%, а лимит ипотечного кредита — 6 млн рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.