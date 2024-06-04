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В Минфине назвали предложение по ставке 22% по НДФЛ сбалансированным

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России считает сбалансированным повышение ставки НДФЛ вплоть до 22%, вводимая прогрессивная шкала НДФД не столь высока по общемировым меркам. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, комментарий которого приводится в материалах на сайте Минфина.

Источник: РИА "Новости"

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то, что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%», — сказал он.

«С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами. И одновременно разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами», — добавил Сазанов.

Ранее в интервью РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть возможность уменьшения количества ставок НДФЛ и ограничения верхней планки налога на уровне 18%. Он выразил уверенность, что ведение новой прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ «с достаточно высокой предельной ставкой» может способствовать «усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы».