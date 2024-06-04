В Минфине назвали предложение по ставке 22% по НДФЛ сбалансированным

«С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами. И одновременно разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами», — добавил Сазанов.