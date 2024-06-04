Счетная палата: эффективными признаны менее трети предоставляемых налоговых льгот

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам исследования эффективности налоговых расходов в 2019—2022 годах и истекшем периоде 2023 года в части льгот, преференций и освобождений, установленных законодательством РФ по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу полезных ископаемых. Общие выпадающие доходы бюджета РФ по этим видам налоговых льгот за 2020−2021 годы составили 5,7 трлн руб. — более 60% от общей суммы выпадающих доходов по трем исследуемым налогам.
Всего исследовано 145 налоговых расходов по трем видам налогов (на добавленную стоимость, прибыль организаций и добычу полезных ископаемых), из которых 134 являлись стимулирующими, 11 — техническими. Кураторами указанных налоговых расходов являются 14 министерств, одно федеральное агентство и одна госкорпорация.
«В целом по результатам оценки, проведенной кураторами по утвержденным методикам, признаны эффективными по всем элементам менее трети налоговых расходов: 12 из 40 — за 2020 год и 17 из 56 — за 2021 год. По остальным налоговым расходам либо были отмечены отрицательные показатели по различным критериям оценки, либо их оценка проводилась не по всем критериям из-за отсутствия фискальных характеристик. Однако кураторами в основном сделаны выводы об эффективности налоговых расходов и направлены предложения в Минфин России о сохранении льгот», — говорится в материалах.
В них отмечается, что сумма выпадающих доходов бюджета РФ по рассматриваемым налоговым расходам за 2020 год составляет 2,2 трлн руб., из которых на НДС пришлось 668 млрд руб., на НДПИ — 1,3 трлн руб., на налог на прибыль — 259 млрд руб. Выпадающие доходы по рассматриваемым налоговым расходам за 2021 год составили 3,5 трлн руб., на НДС пришлось 661 млрд руб., на НДПИ — 2,3 трлн руб., на налог на прибыль — 474 млрд руб.
Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год осуществлена в отношении налоговых расходов, объем выпадающих доходов которых составляет за 2020 год 823 млрд руб., или 66% общей суммы выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым утверждены методики оценки эффективности (1 245 млрд руб.), за 2021 год — 946 млрд руб., или 38% (2 466 млрд руб.). Снижение доли за 2021 год к аналогичному показателю за 2020 год обусловлено в основном увеличением объема выпадающих доходов по налоговым расходам по НДПИ, куратором которых является Минэнерго России. Кроме того, методика оценки эффективности министерством утверждена только 6 марта 2023 года. И оценка эффективности налоговых расходов не осуществлена, говорится в материалах.
Также Счетная палата отметила, что ни по одному из 92 налоговых расходов, включенных на 2020−2022 годы, методика оценки их эффективности не была утверждена в установленный срок до 1 октября 2019 года, как это было предусмотрено постановлением правительства РФ. По состоянию на 1 июля 2023 года 12 кураторами утверждено 19 методик оценки эффективности по 69 налоговым расходам.
Кроме того, по 16 из 19 приказам об утверждении методик оценки эффективности в отношении 61 налогового расхода не исключены риски отказа Минюстом РФ в их государственной регистрации, последующей отмены кураторами приказов и непроведения оценки эффективности налоговых расходов.
Рекомендации Счетной палаты
Отдельное внимание в ходе анализа Счетная палата обратила на налоговые расходы, обусловленные льготами для участников инновационного центра «Сколково» и инновационных научно-технологических центров и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов. В связи с тем, что указанные организации освобождены от обязанности подавать декларации в налоговые органы, необходимая информация об объеме предоставленных им налоговых льгот и фискальных характеристиках соответствующих налоговых расходов отсутствует, что в результате затрудняет проведение оценки их эффективности, отмечается в сообщении. Для решения этой проблемы Счетная палата рекомендовала ввести для указанной группы налогоплательщиков соответствующие формы отчетности.