Счетная палата: эффективными признаны менее трети предоставляемых налоговых льгот

Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год осуществлена в отношении налоговых расходов, объем выпадающих доходов которых составляет за 2020 год 823 млрд руб., или 66% общей суммы выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым утверждены методики оценки эффективности (1 245 млрд руб.), за 2021 год — 946 млрд руб., или 38% (2 466 млрд руб.). Снижение доли за 2021 год к аналогичному показателю за 2020 год обусловлено в основном увеличением объема выпадающих доходов по налоговым расходам по НДПИ, куратором которых является Минэнерго России. Кроме того, методика оценки эффективности министерством утверждена только 6 марта 2023 года. И оценка эффективности налоговых расходов не осуществлена, говорится в материалах.