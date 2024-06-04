Каким будет курс рубля 5 июня 2024: прогноз эксперта

Кроме того, отметим откат доллара на мировом рынке, индекс DXY сегодня открылся ниже 104 п., на минимумах за два месяца, правда, в течение вторника вернулся чуть выше этой отметки. Из негатива для рубля отметим повышенные госрасходы, расширение бюджетного дефицита. Также активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих в летние отпуска за рубеж россиян. Краткосрочно ждем доллар в пределах 88−91.