Каким будет курс рубля 5 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник перешел к восстановлению после череды сессий интенсивного снижения. Рост наблюдался несмотря на подешевевшую нефть и укрепление рубля. Эмоции приходят в норму, инвесторы перешли к покупкам подешевевших бумаг, лучше рынка сегодня торговались представители финансового и IT секторов.
Внешний фон был неоднозначным. Китайские индексы завершили день в хорошем плюсе, европейский Euro Stoxx 50 нес умеренные потери, в «красной» зоне начали торги биржи США. Число открытых вакансий на американском рынке труда (JOLTS) в апреле составило 8 млн, что уступило прогнозным 8,3 млн.
В середине недели стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который будет идти до 8 июня. В ближайшие дни инвесторы будут следить за выступлениями участников деловой программы и заявлениями в кулуарах мероприятия.
Росстат завтра представит оценку ВВП за I квартал и блок статистики за апрель, в том числе данные по безработице и розничным продажам. В Китае, еврозоне и США будут обнародованы индексы экономической активности PMI в секторе услуг.
Улучшение ценовой картины в нефти или более слабый рубль способны ускорить импульс восстановления. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 июня — 3125−3250 п.
Рубль во вторник в основном укреплялся, в моменте доллар был ниже 88,5. В пользу российской валюты работает несколько факторов. Могут сказываться трудности с расчетами за импорт, из-за которых мог временно ослабнуть спрос компаний на инвалюту. Также рынок ждет «ястребиных» сигналов от пятничного заседания ЦБ, жесткость ДКП — фундаментальный позитив для рубля.
Кроме того, отметим откат доллара на мировом рынке, индекс DXY сегодня открылся ниже 104 п., на минимумах за два месяца, правда, в течение вторника вернулся чуть выше этой отметки. Из негатива для рубля отметим повышенные госрасходы, расширение бюджетного дефицита. Также активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих в летние отпуска за рубеж россиян. Краткосрочно ждем доллар в пределах 88−91.
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