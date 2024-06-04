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Каким будет курс рубля 5 июня 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 5 июня в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Reuters

Российский рынок акций во вторник перешел к восстановлению после череды сессий интенсивного снижения. Рост наблюдался несмотря на подешевевшую нефть и укрепление рубля. Эмоции приходят в норму, инвесторы перешли к покупкам подешевевших бумаг, лучше рынка сегодня торговались представители финансового и IT секторов.

Внешний фон был неоднозначным. Китайские индексы завершили день в хорошем плюсе, европейский Euro Stoxx 50 нес умеренные потери, в «красной» зоне начали торги биржи США. Число открытых вакансий на американском рынке труда (JOLTS) в апреле составило 8 млн, что уступило прогнозным 8,3 млн.

В середине недели стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который будет идти до 8 июня. В ближайшие дни инвесторы будут следить за выступлениями участников деловой программы и заявлениями в кулуарах мероприятия.

Росстат завтра представит оценку ВВП за I квартал и блок статистики за апрель, в том числе данные по безработице и розничным продажам. В Китае, еврозоне и США будут обнародованы индексы экономической активности PMI в секторе услуг.

Улучшение ценовой картины в нефти или более слабый рубль способны ускорить импульс восстановления. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 июня — 3125−3250 п.

Рубль во вторник в основном укреплялся, в моменте доллар был ниже 88,5. В пользу российской валюты работает несколько факторов. Могут сказываться трудности с расчетами за импорт, из-за которых мог временно ослабнуть спрос компаний на инвалюту. Также рынок ждет «ястребиных» сигналов от пятничного заседания ЦБ, жесткость ДКП — фундаментальный позитив для рубля.

Кроме того, отметим откат доллара на мировом рынке, индекс DXY сегодня открылся ниже 104 п., на минимумах за два месяца, правда, в течение вторника вернулся чуть выше этой отметки. Из негатива для рубля отметим повышенные госрасходы, расширение бюджетного дефицита. Также активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих в летние отпуска за рубеж россиян. Краткосрочно ждем доллар в пределах 88−91.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».