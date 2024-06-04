Нефть продолжает дешеветь на фоне продления ограничений ОПЕК+

В прошедшее воскресенье, 2 июня, ОПЕК+ продлила квоты на добычу нефти на весь следующий год. Дополнительные ограничения в 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые действовали в первом полугодии, будут продлены до конца сентября, и их постепенное снятие начнется ежемесячно до конца года. Эти меры могут быть пересмотрены в зависимости от рыночных условий.