Нефть продолжает дешеветь на фоне продления ограничений ОПЕК+

На 8:11 утра по московскому времени, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,56 (0,71%) и составили $77,8 за баррель. В понедельник цена Brent упала на $2,75 (3,4%) до $78,36 за баррель.
Июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX снизились на $0,66 (0,89%) и достигли $73,56 за баррель. В понедельник эти фьючерсы подешевели на $2,77 (3,6%) до $74,22 за баррель.
Оба сорта — Brent и WTI — завершили предыдущие торги на самых низких уровнях с начала февраля.
В прошедшее воскресенье, 2 июня, ОПЕК+ продлила квоты на добычу нефти на весь следующий год. Дополнительные ограничения в 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые действовали в первом полугодии, будут продлены до конца сентября, и их постепенное снятие начнется ежемесячно до конца года. Эти меры могут быть пересмотрены в зависимости от рыночных условий.
Снятие ограничений постепенно приведет к избытку топлива на мировом рынке в следующем году, прокомментировал решение ОПЕК глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Groep Уоррен Паттерсон. Однако производители нефти подчеркнули, что могут приостановить или отменить процесс, если рыночные условия потребуют этого.
В конце недели будут опубликованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, которые внимательно отслеживает Федеральная резервная система. Эти экономические данные могут повлиять на дальнейшие решения ФРС.
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Виктория Воропаева